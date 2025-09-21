Меню
Сериал «Задание» рвёт рейтинги и ломает шаблоны — даже у Кинга нет слов, только чистый восторг

21 сентября 2025 12:48
Главный хит HBO этой осени получил редкий знак качества — похвалу от самого Стивена Кинга и восторженные отклики критиков.

На канале HBO вышел мини-сериал «Задание», снятый по сценарию Брэда Ингелсби. В центре сюжета — агент ФБР Том в исполнении Марка Руффало.

Он расследует серию вооружённых ограблений, за которыми стоит на первый взгляд обычный семьянин Робби, сыгранный Томом Пелфри.

Атмосфера рабочих окраин Филадельфии и сильный актёрский состав — Фабьен Франкель и Эмилия Джонс — добавляют истории достоверности и напряжения.

Даже Стивен Кинг не удержался

Стивен Кинг в своём аккаунте X признался, что «Задание» зацепило его не меньше, чем читателей его собственных романов.

Он назвал сериал историей с мощным сюжетом, где зритель переживает одинаково и за агентов, и за преступников, а особенно — за похищенного мальчика. А когда король хоррора говорит «восторг», к нему прислушиваются.

Марк Руффало о сути проекта

Руффало поделился, что концепция «Задания» выросла из фразы, услышанной им от бывшего заключённого:

«Нет оправданий, но всегда есть причина».

Этот подход определил развитие персонажей и сделал драму глубже, чем простая криминальная хроника. Здесь каждый герой — не только преступник или агент, но и человек со своей судьбой.

Рейтинги, которые говорят сами за себя

Первые эпизоды «Задания» уже собрали 90% на Rotten Tomatoes. Критики пишут о сильной режиссуре, достоверных характерах и рваном ритме, который не отпускает до финала серии.

HBO снова поймал свою волну: сериал обсуждают, рейтинги растут, а зрители ждут новых эпизодов. «Задание» выходит по воскресеньям, 3 серии уже в Сети.

Фото: Кадр из сериала «Задание» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
