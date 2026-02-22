Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»

Главной премьерой февраля неожиданно стал сериал «Трешка» — домашняя комедия, стилизованная под атмосферу двухтысячных. Картина умудрилась получить сразу 7,8 балла, что для такого жанра результат очень приличный. Вот только отзывы зрителей сложились далеко не так однозначно, как хотелось бы создателям.

Сюжет сериала

Действие сериала разворачивается в Воронеже в начале двухтысячных. В трехкомнатной квартире живет тридцатипятилетняя Даша, которая после развода пытается хоть как-то выстроить личную жизнь и заодно карьеру на местном химзаводе. Вместе с ней ютятся дочь-подросток Таня и родители — вечно что-то обсуждающие Люба и Гриша.

И без того небольшое пространство становится еще теснее, когда после пожара к ним подселяется младшая сестра Лена с мужем и двумя детьми. В этот же момент на пороге объявляется бывший муж Дима с идеей начать все заново и вернуться к семье.

Отзывы о сериале

Создатели «Трешки» метили прямиком в сердечки миллениалов, обещая ностальгический нырок в атмосферу 2000-х. Пузатые телевизоры, проводные телефоны с длинными шнурами — все эти приметы времени действительно старательно воссоздавались.

Но поводов для критики все равно хватило.

Во-первых, воронежцы сразу опознали подмену: снимали явно не в их городе, потому что показанных на экране типов домов там попросту не существует.

Во-вторых, многие приметы времени кажутся странными для 2000-х: к примеру, дефицит джинсов был скорее характерен для 90-х.

Но главной мишенью для критики традиционно стала исполнительница главной роли Юлия Александрова, на которую в очередной раз обрушилась волна негодования.