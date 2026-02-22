Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»

Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»

22 февраля 2026 20:33
Кадр из сериала «Трешка»

В Сети мнение о новинке сложилось неоднозначное.

Главной премьерой февраля неожиданно стал сериал «Трешка» — домашняя комедия, стилизованная под атмосферу двухтысячных. Картина умудрилась получить сразу 7,8 балла, что для такого жанра результат очень приличный. Вот только отзывы зрителей сложились далеко не так однозначно, как хотелось бы создателям.

Сюжет сериала

Действие сериала разворачивается в Воронеже в начале двухтысячных. В трехкомнатной квартире живет тридцатипятилетняя Даша, которая после развода пытается хоть как-то выстроить личную жизнь и заодно карьеру на местном химзаводе. Вместе с ней ютятся дочь-подросток Таня и родители — вечно что-то обсуждающие Люба и Гриша.

И без того небольшое пространство становится еще теснее, когда после пожара к ним подселяется младшая сестра Лена с мужем и двумя детьми. В этот же момент на пороге объявляется бывший муж Дима с идеей начать все заново и вернуться к семье.

Кадр из сериала «Трешка»

Отзывы о сериале

Создатели «Трешки» метили прямиком в сердечки миллениалов, обещая ностальгический нырок в атмосферу 2000-х. Пузатые телевизоры, проводные телефоны с длинными шнурами — все эти приметы времени действительно старательно воссоздавались.

Но поводов для критики все равно хватило.

Во-первых, воронежцы сразу опознали подмену: снимали явно не в их городе, потому что показанных на экране типов домов там попросту не существует.

Во-вторых, многие приметы времени кажутся странными для 2000-х: к примеру, дефицит джинсов был скорее характерен для 90-х.

Но главной мишенью для критики традиционно стала исполнительница главной роли Юлия Александрова, на которую в очередной раз обрушилась волна негодования.

«Александрова раздражает ужасно. И как актриса. И как персонаж. Скрипучий голос, вечно вытаращенные глаза, отсутствие живой мимики. Как персонал тоже — фу. Какая-то хамка-хабалка», «Первые две серии были ничего, но потом... какой-то сборник недоделанных скетчей от провинциальных квнщиков», «Сериал угнетает. Тема безысходной бедности, когда ютятся под одной крышей не потому что хотят жить вместе, а от нужды. Юмор плоский, хабалистость героев раздражает», — отметили в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Трешка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Читать дальше 18 февраля 2026
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года Читать дальше 22 февраля 2026
Фанаты «Первого отдела» нашли самого неудачного героя пятого сезона: «Грубая ошибка кастинга» Фанаты «Первого отдела» нашли самого неудачного героя пятого сезона: «Грубая ошибка кастинга» Читать дальше 22 февраля 2026
В Сети сравнили «Первый отдел» и «Следствие ведут знатоки»: «Нас приучили к шлаку» В Сети сравнили «Первый отдел» и «Следствие ведут знатоки»: «Нас приучили к шлаку» Читать дальше 22 февраля 2026
«Первый отдел» вытеснил «Лепилу»: новинку НТВ с Никитой Панфиловым сместили в эфире из-за Брагина с Шибановым «Первый отдел» вытеснил «Лепилу»: новинку НТВ с Никитой Панфиловым сместили в эфире из-за Брагина с Шибановым Читать дальше 22 февраля 2026
86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета 86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета Читать дальше 21 февраля 2026
«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются «Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются Читать дальше 21 февраля 2026
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел» «Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел» Читать дальше 21 февраля 2026
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию» До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию» Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше