Сериал «Тоннель» показал Финляндию… которая оказалась Петербургом: что заметили только местные зрители

12 декабря 2025 10:23
«Тоннель»

Триллер с Боярской неожиданно превратился для жителей Северной столицы в игру на внимательность.

Сериал «Тоннель» (2025) рассказывает историю таможенницы Светы, вовлечённой в опасную схему перевозки алмазов через российско-финляндскую границу.

Но зрители Петербурга увидели в нём не только драму, но и большой набор знаков, которые считываются только теми, кто хорошо знает Северо-Запад России.

Где Финляндия — там Петербург

Сюжет по задумке разворачивается между двумя странами, однако реальная Финляндия на экране так и не появилась.

Все сцены сняты в Петербурге и Ленинградской области. Для большинства зрителей это незаметно, но петербуржцы мгновенно узнают местные локации: лесополосы под Приозерском, дороги в сторону Лосево, дворы спальных районов. Сериал вроде бы о границе, но фактически о регионе, который близок каждому жителю города.

Почему выдуманный Снежин — это очень знакомо

Снежин в сериале — приграничный город, но его рельеф, дома, остановки и характерная серость воздуха однозначно напоминают северные окраины Петербурга.

«Тоннель» (2025)

Подземный тоннель, который мог быть в любой ленобласти

Открытие Светой заброшенного тоннеля под участком её отца зрители Северо-Запада восприняли особенно живо. Подобные конструктивные «артефакты» действительно нередко встречаются в старых районах, бывших промзонах и заброшенных объектах Ленобласти.

Поэтому эта сцена выглядит максимально локально и вписывается в атмосферу региона куда лучше, чем в абстрактный приграничный город.

Фото: Кадр из сериала «Тоннель»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
