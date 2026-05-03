Сериал «Сплетница» умудрялся быть хитом все 6 сезонов, но облажался в последней серии: зрители просто не поверили в Дэна

«Сплетница» — тот редкий сериал, который умел превращать подростковые интриги в глянцевую войну за статус, любовь и право быть главным героем Манхэттена. В 2007-м на него подсели все, кто обожал остроумные диалоги, драму с блеском и саундтреки, которые хотелось ставить на повтор. Блэр Уолдорф, Серена ван дер Вудсен и «чужой среди своих» Дэн Хамфри стали персонажами, за которых вы одновременно болели и раздражались — идеальная формула для шести сезонов зависимости.

Сериал красиво закрыл истории героев — и тут же подложил себе мину

К финалу «Сплетница» в целом справилась с тем, что обычно губит долгие подростковые проекты: она довела основные линии до логичного «послесловия». Но затем случилось главное разоблачение — и оно ударило по сериалу сильнее любого скандала в блоге. Оказалось, что Сплетницей всё это время был Дэн. И вот здесь у зрителей началось то самое чувство: «подождите, что?».

Почему Дэн как Сплетница не сходится даже по здравому смыслу

Проблема не в том, что Дэн «плохой». Проблема в том, что он слишком часто становился жертвой Сплетницы — публично, болезненно и без всякой выгоды. Сплетница нападала на него самого, на его младшую сестру, на Серену (которая в итоге становится его женой), и это выглядит не как хитрый план, а как самострел с улыбкой.

В некоторых сценах Дэн искренне удивляется постам так, будто читает чужой блог, а не нажимает кнопку «опубликовать». И да, у Сплетницы регулярно появлялась информация, которой у Дэна просто не могло быть — ни по времени, ни по доступу, ни по логике событий.

Сериал сам признал: изначально всё должно было быть иначе

Самое ироничное, что фанаты чувствовали подвох не на уровне «мне не нравится», а на уровне «так не работает». И позже это подтвердилось: создатели говорили, что Сплетницей планировали сделать Эрика — младшего брата Серены.

Но зрители вычислили эту версию слишком быстро, и сценаристам пришлось выкручиваться. В итоге они выбрали вариант, который звучит эффектно на бумаге, но разваливается при первом же пересмотре.

Финальный эффект: красивая обёртка, но осадок остался

В финале есть всё, что должно радовать фаната: камбэки знакомых лиц, ощущение завершённости, последняя порция ностальгии. Но центральная интрига сериала — «кто такая Сплетница?» — в итоге получила ответ, который больше похож на срочный ремонт скотчем, чем на заранее продуманную развязку. И именно поэтому «Сплетница» до сих пор вспоминается с любовью… и с раздражающим вопросом в голове: «Ну не мог же это быть Дэн. Серьёзно».

