Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сериал себя изжил...скучно»: обсуждение 8 сезона «Скорой помощи» вышло за пределы фан-сообществ — зрители назвали главный минус

«Сериал себя изжил...скучно»: обсуждение 8 сезона «Скорой помощи» вышло за пределы фан-сообществ — зрители назвали главный минус

13 декабря 2025 14:44
Кадр из сериала «Скорая помощь»

Авторы заявили, что снимают 9-ый, но нужен ли он вообще?

Восьмой сезон «Скорой помощи» вышел в эфир с 1 по 12 декабря и сразу стал предметом споров. Впервые за много лет сериал завершился не трагедией, а почти праздничной точкой. Именно это и запустило волну обсуждений: был ли этот сезон вообще нужен.

Необычный финал и сдвиг интонации

Для проекта, который с 2018 года приучил зрителя к жестким клиффхэнгерам, восьмой сезон стал исключением. Преступники повержены, конфликт закрыт, герои собираются за общим столом.

Костя Кулыгин и Люба после череды расставаний решают быть вместе. В соцсетях этот финал называют «слишком спокойным» и «не по формуле сериала».

«Сериал нравится, и продолжения, конечно, хочется. Но всегда важно вовремя остановиться. Яркий пример — "Доктор Хаус". После сильных первых сезонов проект начал проседать: появились лишние линии, акцент сместился с медицины на отношения, и сериал стал терять темп. Авторы это поняли и сумели вовремя поставить точку — сняли мощный финальный сезон с по-настоящему сильной концовкой»,пишут в зрители в интернете.

«Сериал себя изжил...скучно»: обсуждение 8 сезона «Скорой помощи» вышло за пределы фан-сообществ — зрители назвали главный минус

Что смутило зрителей

В сети активно обсуждают, что восьмой сезон стал первым, созданным без участия автора идеи Михаила Хлебородова, ушедшего из жизни 5 мая 2023 года. Именно с этим многие связывают ощущение сюжетной рыхлости: оборванные линии, странные решения персонажей, избыточную жестокость к героям, которых выводят из проекта.

Отдельно критикуют проседающую динамику второй половины сезона и юмор, который, по мнению зрителей, всё чаще заменяет драматургию.

Почему вопрос «нужен ли был сезон» стал главным

Финал восьмого сезона оказался закрытым — редкий случай для «Скорой помощи». Поэтому новость о старте съёмок девятого, начавшихся 31 августа, вызвала не радость, а недоумение. В комментариях всё чаще звучит мысль: сериал сам дал себе красивую точку, но не рискнул её поставить.

«Гоша просто рассказывает заученный текст. Сериал себя изжил...скучно», пишут в зрители.

Итог

«Скорая помощь 8» — сезон, который не разочаровал, но и не убедил. Он подарил редкий хэппи-энд, но одновременно обострил главный вопрос: способен ли проект двигаться дальше без потери смысла. Ответ на него теперь будет искать уже девятый сезон.

Взгляните 7 отличных отечественных фильмов о врачах и медсестрах. Писали также 10 лучших и правдивых российских сериалов про врачей и медицину

Фото: Кадр из сериала «Скорая помощь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Брагин из «Склифосовского» или Кулагин в «Скорой помощи»: в Сети, наконец, выбрали лучший медицинский хит со звездами Брагин из «Склифосовского» или Кулагин в «Скорой помощи»: в Сети, наконец, выбрали лучший медицинский хит со звездами Читать дальше 12 декабря 2025
НТВ включило 8 сезон «Скорую помощь» в плотную сетку: зрители смотрят 8 сезон почти каждый день — вот как выходят эпизоды НТВ включило 8 сезон «Скорую помощь» в плотную сетку: зрители смотрят 8 сезон почти каждый день — вот как выходят эпизоды Читать дальше 11 декабря 2025
«Скорость развития событий сумасшедшая»: если пересмотрели все детективы на НТВ, обратите внимание на «48 часов» Пятого канала — он шикарен «Скорость развития событий сумасшедшая»: если пересмотрели все детективы на НТВ, обратите внимание на «48 часов» Пятого канала — он шикарен Читать дальше 14 декабря 2025
Без хайпа и рейтингов: спросили нейросеть, какой сериал стал лучшим в 2025 году — её выбор удивил даже нас Без хайпа и рейтингов: спросили нейросеть, какой сериал стал лучшим в 2025 году — её выбор удивил даже нас Читать дальше 12 декабря 2025
«Хорошее, сердечное кино. Оно и развлекает, и трогает»: почему «Волчок» неожиданно стал лидером проката — 96% зрителей рекомендуют к просмотру «Хорошее, сердечное кино. Оно и развлекает, и трогает»: почему «Волчок» неожиданно стал лидером проката — 96% зрителей рекомендуют к просмотру Читать дальше 12 декабря 2025
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 «8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 Читать дальше 11 декабря 2025
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко «Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко Читать дальше 10 декабря 2025
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше Читать дальше 14 декабря 2025
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков Читать дальше 14 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше