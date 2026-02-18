Сериал «Резервация» выходит на финишную прямую: зрителям покажут 2 последних эпизода в один день — вот точная дата

Тогда будет и понятно, продлят ли кинлленту на второй сезон или нет.

Сериал «Резервация» почти подошёл к финалу и успел закрепиться в списке заметных премьер февраля. История стартовала 1 февраля и сразу погрузила зрителя в изолированный город, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией.

Любая попытка покинуть границы заканчивается гибелью, а внутри действует жёсткий порядок под контролем военных. В центре сюжета бывший следователь Сергей, который возвращается после тюрьмы и пытается спасти дочь, одновременно разбираясь в устройстве закрытой зоны.

Проект сочетает детектив и антиутопию. Город живёт без интернета и мобильной связи, сообщения передают через телефоны, а досуг сводится к клубным встречам. Визуально пространство напоминает провинцию из девяностых: поношенная форма у чиновников, разруха во дворах, ощущение застывшего времени. Такая среда делает историю ближе к социальной драме, чем к чистой фантастике.

Сюжет развивается быстро и постоянно подбрасывает новые вопросы. Пропавшие дети, намёки на эксперименты, внутренние конфликты власти постепенно складываются в общую картину. Все линии так или иначе сходятся к Сергею, который остаётся самым неоднозначным персонажем. Через него зритель узнаёт правила жизни внутри «резервации».

Финал назначен на 20 февраля, когда выйдут сразу две заключительные серии. Именно они должны объяснить природу аномалии и цели тех, кто контролирует город. Интерес к проекту уже заметен: на Кинопоиске сериал держит рейтинг 7 из 10. Теперь главный вопрос сводится к тому, сумеет ли развязка связать все загадки в цельную историю или потребуется 2-ой сезон?