Сериал «Резервация» со Шведовым и Янковским стартует со дня на день: дата выхода и расписание всех серий

14 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Резервация»

Поклонникам необычных историй обязательно стоит включить первую серию.

Одна из самых ожидаемых новинок зимы в российской киноиндустрии — сериал «Резервация». Это экранизация романа «Принцип четности» Станислава Гимадеева, в которой фантастика аккуратно вплетена в суровую социальную реальность. И уже известна дата выхода и расписание выхода всех серий.

О чём сериал «Резервация»

В центре сюжета — полицейский в отставке Сергей, которого играет Денис Шведов. Он возвращается в родной город и обнаруживает, что тот отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Территория фактически превращена в закрытую зону, где на протяжении нескольких лет бесследно исчезают дети. Чтобы спасти собственную семью, герой решается проникнуть внутрь «резервации» и выяснить, что на самом деле происходит по ту сторону кордона.

Каст без проходных имён

В сериале заняты сразу несколько заметных актёров: Филипп Янковский, Николай Шрайбер, Екатерина Волкова. Отдельный акцент — на петербургском касте: в проекте снялись Юрий Насонов и Полина Гухман. Такой состав сразу задаёт тон — это история не про эффектные трюки, а про характеры и напряжённую драму.

Кто стоит за проектом

Режиссёром «Резервации» стал Алексей Андрианов, ранее работавший над сериалами «Годунов», «Столыпин» и «София». Съёмки стартовали в декабре 2024 года, а формат первого сезона включает восемь эпизодов. Все серии должны выйти до конца зимы — без растягивания на месяцы.

Когда и где смотреть

Премьера состоится 1 февраля на платформе «КИОН». В день релиза зрителям покажут сразу две серии, после чего сезон будет выходить последовательно по серии в неделю. Судя по описанию, «Резервация» метит в нишу редкого для российского сериального поля жанра — мрачного фантастического триллера с социальным подтекстом, где ответы даются неохотно, а вопросов с каждой серией становится только больше.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Резервация»
Анастасия Луковникова
