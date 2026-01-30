Сериал-приквел «Молчания ягнят» в 2021 году упустили из виду: зато сейчас он стал хитом Prime Video

Когда речь заходит о вселенной Томаса Харриса, зрители обычно вспоминают «Молчание ягнят» и «Ганнибала» с Энтони Хопкинсом. Но между этими фильмами есть ещё одна история — сериал «Кларисса», который в своё время прошёл почти незамеченным, а теперь внезапно обрел вторую жизнь на стриминговых сервисах.

Возвращение Клариссы Старлинг

Действие сериала разворачивается в 1993 году, спустя год после поимки Буффало Билла. Кларисса Старлинг возвращается к работе в ФБР и сталкивается не только с новыми преступлениями, но и с последствиями собственного прошлого. Это история не про Ганнибала Лектера, а про то, как выжить и сохранить себя в жёстком, мужском и откровенно враждебном мире.

Почему сериал не заметили сразу

В 2021 году «Клариссу» приняли прохладно: проект называли мрачным, медленным и слишком процедурным. Многие ожидали напряжения уровня «Молчания ягнят», а получили психологическую драму без культового антагониста. Один из самых точных отзывов звучал так:

«Сериал мрачный и атмосферный, но будто боится быть по-настоящему смелым».

Почему его стоит посмотреть сейчас

Спустя несколько лет сериал неожиданно попал в топы Amazon Prime Video сразу в нескольких странах. Без завышенных ожиданий «Кларисса» смотрится иначе: как спокойное, тягучее и довольно честное исследование травмы, а не как прямой сиквел культового триллера. Это не шедевр, но определённо та самая скрытая жемчужина, которую легко пропустить — и приятно обнаружить позже.

