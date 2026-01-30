Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сериал-приквел «Молчания ягнят» в 2021 году упустили из виду: зато сейчас он стал хитом Prime Video

Сериал-приквел «Молчания ягнят» в 2021 году упустили из виду: зато сейчас он стал хитом Prime Video

30 января 2026 16:11
Кадр из сериала «Кларисса»

И на него определенно стоит обратить внимание.

Когда речь заходит о вселенной Томаса Харриса, зрители обычно вспоминают «Молчание ягнят» и «Ганнибала» с Энтони Хопкинсом. Но между этими фильмами есть ещё одна история — сериал «Кларисса», который в своё время прошёл почти незамеченным, а теперь внезапно обрел вторую жизнь на стриминговых сервисах.

Возвращение Клариссы Старлинг

Действие сериала разворачивается в 1993 году, спустя год после поимки Буффало Билла. Кларисса Старлинг возвращается к работе в ФБР и сталкивается не только с новыми преступлениями, но и с последствиями собственного прошлого. Это история не про Ганнибала Лектера, а про то, как выжить и сохранить себя в жёстком, мужском и откровенно враждебном мире.

Почему сериал не заметили сразу

В 2021 году «Клариссу» приняли прохладно: проект называли мрачным, медленным и слишком процедурным. Многие ожидали напряжения уровня «Молчания ягнят», а получили психологическую драму без культового антагониста. Один из самых точных отзывов звучал так:

«Сериал мрачный и атмосферный, но будто боится быть по-настоящему смелым».

Почему его стоит посмотреть сейчас

Спустя несколько лет сериал неожиданно попал в топы Amazon Prime Video сразу в нескольких странах. Без завышенных ожиданий «Кларисса» смотрится иначе: как спокойное, тягучее и довольно честное исследование травмы, а не как прямой сиквел культового триллера. Это не шедевр, но определённо та самая скрытая жемчужина, которую легко пропустить — и приятно обнаружить позже.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Кларисса»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одиннадцать жива и снова в Хоукинсе: рассказываю, что известно о спин-оффе «Очень странных дел» от Netflix Одиннадцать жива и снова в Хоукинсе: рассказываю, что известно о спин-оффе «Очень странных дел» от Netflix Читать дальше 30 января 2026
Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Читать дальше 30 января 2026
90% на Rotten Tomatoes и всего 8 серий: «Чудо-человек» вышел целиком — вот где его уже можно посмотреть 90% на Rotten Tomatoes и всего 8 серий: «Чудо-человек» вышел целиком — вот где его уже можно посмотреть Читать дальше 30 января 2026
Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Читать дальше 30 января 2026
Не растянут на годы: сколько эпизодов у сериала «Шерлок и его дочь» и почему это идеально Не растянут на годы: сколько эпизодов у сериала «Шерлок и его дочь» и почему это идеально Читать дальше 30 января 2026
Иден и Круз были красивой парой в «Санта-Барбаре»: спустя 40 лет актеров не узнать (фото) Иден и Круз были красивой парой в «Санта-Барбаре»: спустя 40 лет актеров не узнать (фото) Читать дальше 30 января 2026
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше