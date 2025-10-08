Сериал по «Оно» едва не остался без Пеннивайза: почему Билл Скарсгард хотел отказаться от роли

Новинкой октября станет премьера долгожданного сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», значительно расширяющего вселенную клоуна Пеннивайза. Эту роль вновь повторит Билл Скарсгард, который играл злодея в дилогии 2017 и 2019 годов.

Но, как выяснилось, актер не горел желанием возвращаться к этому образу. Даже несмотря на то, что Пеннивайз и сделал его известным. После «Оно» Скарсгард стал королём хорроров, сыграв в таких фильмах, как «Варвар», «Ворон» и «Носферату».

Билл Скарсгард в роли Пеннивайза

Создатель сериала Андрес Мускетти объяснил, почему Билл Скарсгард изначально сомневался в своем решении.

«Думаю, он сначала колебался, потому что воспринимал это как роль из прошлого. К тому моменту, когда мы начали обсуждать сериал как нечто реальное, он уже сыграл множество мрачных персонажей и не стремился снова погружаться в эту тему», — поделился постановщик.

По словам Мускетти, долгое пребывание в сознании таких персонажей даётся непросто актерам.

«Но мы снова начали обсуждать преимущества нового сюжета, и он согласился», — заявил режиссер.

Сюжет сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

События переносят в 1962 год. Все происходит за 27 лет до знакомой истории из фильма. В тихом американском городке Дерри внезапно начинают исчезать дети. На улицах становится опасно, жители охвачены паникой и не выходят из домов.

Группа местных подростков решает самостоятельно разобраться в происходящем. Их расследование приводит к встрече с древним злом, которое скрывается под маской клоуна. Сериал покажет ранние годы Пеннивайза и то, как проклятие города проявлялось в прошлые десятилетия.

Премьера запланирована на HBO 26 октября.

