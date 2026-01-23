Сериал «Пилигрим» продлен на 5 сезон: в проект войдут 8 новых эпизодов— собрали все, что известно о съемках

Есть даже год выхода и сюжетная линия.

Сериал «Пилигрим» возвращается — начались съёмки пятого сезона. Проект, который за несколько лет стал одним из самых стабильных хитов Пятого канала, выходит на новый виток и обещает для героя куда более личную и опасную историю.

Когда бегство перестаёт быть выходом

Олег Рубцов, известный под позывным Пилигрим, снова живёт по своим правилам: без дома, без прошлого, без привязанностей. Бывший оперативник секретного подразделения вынужден постоянно менять города и имена, потому что его прежняя служба давно стала смертельной ловушкой.

В новом сезоне герой ненадолго оседает в Воронеже, участвует в подпольных боях и пытается раствориться в толпе. Но покой длится недолго. Старый контакт из Конторы предлагает сделку: найти похитителей дочери влиятельного акционера оборонного завода. Заказ звучит слишком просто — и слишком дорого, чтобы быть честным.

Похищение, за которым стоит нечто большее

Девушку украли днём, охрану уничтожили профессионально, а следы ведут сразу в несколько направлений. Пилигрим быстро понимает, что столкнулся не с обычной криминальной схемой. В деле замешаны силы, работающие по логике спецслужб, а отец похищенной явно знает больше, чем говорит.

Расследование затягивает Рубцова в конфликт между бандитами, полицией и тайными игроками, действующими в своих интересах. Система, от которой он пытался уйти, снова стягивает кольцо, пишет компания «Триикс Медиа».

Личный счёт и новые ставки

В пятом сезоне Пилигрим, Майя и Купер продолжают охоту на террористов, торговцев оружием и диверсантов. На этот раз под угрозой оказывается химический завод и целый регион. Параллельно Рубцов выходит на след своей жены Жанны, местонахождение которой долгое время было засекречено.

Но главный вопрос сезона — не найдёт ли он её, а сможет ли вернуться в жизнь, от которой сам отказался. И готов ли заплатить за это цену. Пятый сезон «Пилигрима» состоит из восьми серий. Премьера ожидается в 2026 году.

