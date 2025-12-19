Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили

«Большая вода» — сериал из той самой проверенной телевизионной школы, где в центре стоит принципиальный герой, прошлое не отпускает, а преступление оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. История корабельного старшины Егора Ермакова, вернувшегося в родной посёлок и сразу оказавшегося под подозрением в убийстве друга, собрала противоречивые, но в целом тёплые отзывы зрителей.

Классика НТВ, но с другим пейзажем

Зрители сразу отмечают: сюжет узнаваемый, почти учебниковый для криминальных сериалов канала. Есть герой с обострённым чувством справедливости, трагическое прошлое, подозрение, нависшее над главным персонажем, и криминальная структура с условным «Хозяином» во главе.

Но важное отличие — действие вынесено из душных кабинетов на просторную природу. Погони, разборки и расследования разворачиваются на фоне рек, лесов и таёжных дорог, и это, по мнению зрителей, сильно освежает привычный формат.

Красиво, но не совсем там, где обещали

Отдельная тема для обсуждения — локации. Некоторые зрители заметили, что «Дальний Восток снова сняли не на Дальнем Востоке»: съёмки проходили в Твери и Тверской области. Но большинство сошлось во мнении, что это скорее плюс, чем минус. Природа оказалась настолько живописной, что географическая подмена никого особенно не смутила. Для многих стало неожиданностью, насколько эффектно может выглядеть Тверской край в кадре.

Интрига есть, но исполнение спорное

К сценарию у аудитории претензий больше. Зрители хвалят саму задумку и наличие сразу нескольких интриг — личной, криминальной и детективной. При этом часто звучит критика диалогов и общей простоты подачи.

Некоторые считают персонажей раздражающими, а развитие событий — слишком прямолинейным. Впрочем, даже критики признают, что все основные линии — отношения Егора и Лены, поиск убийцы и противостояние золотодобытчикам — связаны достаточно плотно.

Актёры без «перекормленных» лиц

Один из самых часто упоминаемых плюсов — каст. В сериале почти нет актёров, которые годами кочуют из проекта в проект. Максим Емельянов в главной роли выглядит убедительно и не вызывает усталости, а Анастасия Крылова, несмотря на узнаваемость, не воспринимается как «чужая». Зрители отмечают, что именно отсутствие «мега-звёзд» идёт сериалу на пользу — персонажам проще верить.

Итог: не хит, но крепкий середняк

В финале зрители сходятся в главном: «Большая вода» — не шедевр и не революция в жанре. Зато это связная история с понятной интригой, нормальной актёрской игрой и редкой для криминальных сериалов визуальной атмосферой. Проект явно найдёт своего зрителя — того, кто ценит не только закрученный сюжет, но и возможность смотреть на красивую, живую природу, а не очередные бетонные коридоры.

