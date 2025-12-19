Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили

Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили

19 декабря 2025 19:35
Кадр из сериала «Большая вода»

Визуальная составляющая с лихвой покрыла все минусы.

«Большая вода» — сериал из той самой проверенной телевизионной школы, где в центре стоит принципиальный герой, прошлое не отпускает, а преступление оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. История корабельного старшины Егора Ермакова, вернувшегося в родной посёлок и сразу оказавшегося под подозрением в убийстве друга, собрала противоречивые, но в целом тёплые отзывы зрителей.

Классика НТВ, но с другим пейзажем

Зрители сразу отмечают: сюжет узнаваемый, почти учебниковый для криминальных сериалов канала. Есть герой с обострённым чувством справедливости, трагическое прошлое, подозрение, нависшее над главным персонажем, и криминальная структура с условным «Хозяином» во главе.

Но важное отличие — действие вынесено из душных кабинетов на просторную природу. Погони, разборки и расследования разворачиваются на фоне рек, лесов и таёжных дорог, и это, по мнению зрителей, сильно освежает привычный формат.

Красиво, но не совсем там, где обещали

Кадр из сериала «Большая вода»

Отдельная тема для обсуждения — локации. Некоторые зрители заметили, что «Дальний Восток снова сняли не на Дальнем Востоке»: съёмки проходили в Твери и Тверской области. Но большинство сошлось во мнении, что это скорее плюс, чем минус. Природа оказалась настолько живописной, что географическая подмена никого особенно не смутила. Для многих стало неожиданностью, насколько эффектно может выглядеть Тверской край в кадре.

Интрига есть, но исполнение спорное

К сценарию у аудитории претензий больше. Зрители хвалят саму задумку и наличие сразу нескольких интриг — личной, криминальной и детективной. При этом часто звучит критика диалогов и общей простоты подачи.

Некоторые считают персонажей раздражающими, а развитие событий — слишком прямолинейным. Впрочем, даже критики признают, что все основные линии — отношения Егора и Лены, поиск убийцы и противостояние золотодобытчикам — связаны достаточно плотно.

Актёры без «перекормленных» лиц

Кадр из сериала «Большая вода»

Один из самых часто упоминаемых плюсов — каст. В сериале почти нет актёров, которые годами кочуют из проекта в проект. Максим Емельянов в главной роли выглядит убедительно и не вызывает усталости, а Анастасия Крылова, несмотря на узнаваемость, не воспринимается как «чужая». Зрители отмечают, что именно отсутствие «мега-звёзд» идёт сериалу на пользу — персонажам проще верить.

Итог: не хит, но крепкий середняк

В финале зрители сходятся в главном: «Большая вода» — не шедевр и не революция в жанре. Зато это связная история с понятной интригой, нормальной актёрской игрой и редкой для криминальных сериалов визуальной атмосферой. Проект явно найдёт своего зрителя — того, кто ценит не только закрученный сюжет, но и возможность смотреть на красивую, живую природу, а не очередные бетонные коридоры.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Большая вода»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что будет с сериалами НТВ в январе: продолжения, повторы и возможные спасители эфира — есть шанс увидеть Ивана Колесникова Что будет с сериалами НТВ в январе: продолжения, повторы и возможные спасители эфира — есть шанс увидеть Ивана Колесникова Читать дальше 17 декабря 2025
Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция Читать дальше 20 декабря 2025
В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах Читать дальше 19 декабря 2025
У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете Читать дальше 19 декабря 2025
В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично Читать дальше 19 декабря 2025
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют «Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют Читать дальше 19 декабря 2025
Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке Читать дальше 19 декабря 2025
Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ Читать дальше 19 декабря 2025
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ Читать дальше 19 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше