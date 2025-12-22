«Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает

Сериал «Агеев» с Андрей Смоляковым в главной роли — тот самый редкий случай, когда проект со звездой большого хита прошел почти незаметно, а зря.

Детектив вышел в 2022 году, тихо появился в онлайн-кинотеатре, а до широкой аудитории добрался уже позже — и многие его просто пропустили.

Не герой, а проблема для отдела

Антон Агеев — оперативник с почти рекордной раскрываемостью и репутацией человека, с которым тяжело находиться в одном помещении. Он резок, закрыт, работает по своим правилам и не стремится нравиться коллегам.

Единственный человек, с кем у него сложился контакт, — следователь Кира Кириллова, пришедшая в отдел несколько лет назад. Их связь не показная, спокойная, почти хрупкая — и именно поэтому она становится ключевой.

Убийство, которое ломает всё

Однажды Агеев и Кира становятся свидетелями преступления. Просматривая записи, Агеев замечает детали, которые заставляют его усомниться в случайности происходящего. Он понимает: Кира знает больше, чем говорит. С этого момента расследование превращается в личную историю, где профессиональный долг вступает в конфликт с доверием и привязанностью.

Детектив без суеты

«Агеев» — это не сериал про погони и эффектные задержания. Здесь всё строится на паузах, взглядах, недосказанности. Разгадка появляется только в финале, и именно это чаще всего отмечают зрители. Сюжет не поддается быстрому угадыванию и держит напряжение до последней серии.

«Сериал мощный. Андрей Смоляков в свои шестьдесят с лишним лет невероятно хорош и достиг высочайшего уровня мастерства. Здесь дорогого стоит даже взгляд — не говоря уже о репликах. Смоляков играет восхитительно, и, на мой взгляд, именно благодаря его участию сериал был обречен на успех. Рекомендую к просмотру с большим удовольствием. При возможности обязательно посмотрю еще раз», — пишут зрители на портале «Отзовик».

Актеры, которым веришь

Андрей Смоляков здесь максимально точен: его Агеев — сложный, неудобный, живой. Александра Урсуляк играет Кириллову без лишнего надрыва, делая персонажа еще более неоднозначным. В сериале также запоминается серьезная, нетипичная роль Николая Фоменко.

Восемь серий, минимум внешних эффектов и ощущение, что тебя не торопят. «Агеев» — детектив для тех, кто любит думать и не боится медленного, но честного повествования.

