Сериал «Молодой Шерлок» выйдет 4 марта 2026: все 8 эпизодов покажут в один день — в новом тизере Мориарти еще друг. Но это пока

22 декабря 2025 08:27
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Что еще известно о нашумевшей киноленте Гая Ричи?

Amazon Prime Video показал первый тизер сериала «Молодой Шерлок» — и это тот редкий случай, когда одного короткого ролика хватает, чтобы стало ясно: проект делают с размахом.

За дело взялся Гай Ричи, а значит, классический детектив ждёт бодрый ритм, ирония и ощущение опасной игры с первых минут.

Шерлок до легенды

События разворачиваются в 1870-х годах, во времена, когда Холмс ещё не стал мифом. Ему 19 лет, он учится в Оксфорде и внезапно оказывается главным подозреваемым в убийстве.

Чтобы не сломать себе будущее, Шерлок начинает собственное расследование — и быстро понимает, что дело куда масштабнее, чем кажется. Рядом с ним Джеймс Мориарти. Пока друг. Пока союзник.

Холмс и Мориарти по одну сторону

Авторы делают ставку на самый интригующий поворот: будущие враги здесь работают вместе. Их объединяет не дружба, а необходимость выжить и докопаться до правды. Судя по тизеру, это история не только про преступление, но и про момент, когда выборы ещё можно сделать иначе.

Каст с британским акцентом

Шерлока сыграл Хиро Файнс Тиффин, уже знакомый Ричи по «Министерству неджентльменских дел». Мориарти — Донал Финн. В проекте также задействованы Джозеф Файнс, Колин Ферт, Наташа Макэлхоун и Макс Айронс — актёрский состав выглядит как отдельный аргумент включить сериал.

Когда ждать премьеру

«Молодой Шерлок» основан на романах Энди Лейна и выйдет 4 марта 2026 года. Все восемь серий первого сезона станут доступны в день премьеры. Для Ричи это логичное возвращение к миру Холмса — но уже с другим углом, моложе и опаснее.

Думали, «Шерлок» — вершина детективов? Тогда вы просто не видели «Люпена» от Netflix — 70 млн просмотров за первый месяц как вам?

Фото: Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Екатерина Адамова
