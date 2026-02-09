Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сериал, который зрители ставят выше «Дома Дракона»: что покажут в 5 серии «Рыцаря Семи королевств» 15 февраля (видео со спойлерами)

Сериал, который зрители ставят выше «Дома Дракона»: что покажут в 5 серии «Рыцаря Семи королевств» 15 февраля (видео со спойлерами)

9 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Финал сезона состоится уже 22 февраля.

Сериал «Рыцарь Семи королевств» за несколько недель превратился из спин-оффа «Игры престолов» в самостоятельный хит. Зрители массово пишут, что по духу он ближе к ранним сезонам оригинала и честнее, чем «Дом Дракона».

Оценки эпизодов держатся очень высоко, а четвертая серия и вовсе получила один из лучших баллов во всей франшизе. На этом фоне трейлер пятой серии вызвал особенно бурное обсуждение.

Что показали в трейлере 5 серии

Главный акцент — «испытание семерых». Это судебный поединок, где каждая сторона выставляет по семь бойцов, а исход решает судьбу обвиненного. Для Дункана Высокого это единственный шанс избежать казни после конфликта с принцем Эйрионом.

В кадре подготовка к бою, напряженные диалоги и намеки на потери. Видно, что союзники Дункана уступают по статусу, но не по решимости. Отдельная интрига — роль Эгга, который уже не выглядит простым оруженосцем.

Когда выйдут новые серии

Пятая серия выходит 15 февраля и почти целиком посвящена поединку. Финал сезона — 22 февраля, шестой эпизод. Он должен показать последствия боя и определить дальнейший путь героев.

Короткий сезон играет сериалу на руку: нет затяжек, каждая серия двигает историю. Пока проект подтверждает репутацию самой обсуждаемой новинки во вселенной Вестероса.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона» «Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона» Читать дальше 9 февраля 2026
Гадалка в «Рыцаре Семи Королевств» выдала Эггу жуткое пророчество: расшифровываем, что оно значит Гадалка в «Рыцаре Семи Королевств» выдала Эггу жуткое пророчество: расшифровываем, что оно значит Читать дальше 8 февраля 2026
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры) Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры) Читать дальше 6 февраля 2026
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств» Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств» Читать дальше 6 февраля 2026
Историческая справка на 1 минуту: та самая пошлая песенка из 3 серии «Рыцаря Семи Королевств» беспощадно спойлерит 2 сезон спин-оффа Историческая справка на 1 минуту: та самая пошлая песенка из 3 серии «Рыцаря Семи Королевств» беспощадно спойлерит 2 сезон спин-оффа Читать дальше 5 февраля 2026
Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Читать дальше 5 февраля 2026
5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров 5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров Читать дальше 9 февраля 2026
Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров Читать дальше 9 февраля 2026
«Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал «Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше