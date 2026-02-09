Сериал, который зрители ставят выше «Дома Дракона»: что покажут в 5 серии «Рыцаря Семи королевств» 15 февраля (видео со спойлерами)

Сериал «Рыцарь Семи королевств» за несколько недель превратился из спин-оффа «Игры престолов» в самостоятельный хит. Зрители массово пишут, что по духу он ближе к ранним сезонам оригинала и честнее, чем «Дом Дракона».

Оценки эпизодов держатся очень высоко, а четвертая серия и вовсе получила один из лучших баллов во всей франшизе. На этом фоне трейлер пятой серии вызвал особенно бурное обсуждение.

Что показали в трейлере 5 серии

Главный акцент — «испытание семерых». Это судебный поединок, где каждая сторона выставляет по семь бойцов, а исход решает судьбу обвиненного. Для Дункана Высокого это единственный шанс избежать казни после конфликта с принцем Эйрионом.

В кадре подготовка к бою, напряженные диалоги и намеки на потери. Видно, что союзники Дункана уступают по статусу, но не по решимости. Отдельная интрига — роль Эгга, который уже не выглядит простым оруженосцем.

Когда выйдут новые серии

Пятая серия выходит 15 февраля и почти целиком посвящена поединку. Финал сезона — 22 февраля, шестой эпизод. Он должен показать последствия боя и определить дальнейший путь героев.

Короткий сезон играет сериалу на руку: нет затяжек, каждая серия двигает историю. Пока проект подтверждает репутацию самой обсуждаемой новинки во вселенной Вестероса.