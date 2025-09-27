Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей

У рецензентов 60%, у публики — хит, и это столкновение взглядов не менее интересно, чем сама битва при Гастингсе.

Исторические драмы всегда балансируют между правдой и зрелищем. «Король и завоеватель» стал как раз таким случаем.

Сериал с Николаем Костер-Вальдау и Джеймсом Нортоном рассказывает о борьбе за трон Англии в 1066 году. На Rotten Tomatoes у него всего 60% одобрения, на IMDb — и вовсе 5.2.

Но зрители словно не слышат критиков: через две недели после премьеры проект оказался в топ-10 самых просматриваемых на HBO Max.

Критики видят одно, зрители — другое

Рецензии полны претензий. Одни жалуются на исторические неточности и сжатую хронологию, другие — на «мрачный свет», от которого половину сцен трудно рассмотреть.

The Independent называет сериал «избыточно мрачным», а британская пресса добавляет, что диалоги звучат современно и сбивают эпоху. Всё это звучит почти как приговор.

Но зрительский опыт совсем иной. Масштабные батальные сцены, дуэль характеров между Вильгельмом и Гарольдом, сильные женские линии — всё это увлекает.

И если первые серии кажутся несколько затянутыми, то к середине сюжет набирает обороты и превращается в настоящую шахматную партию за власть.

Эффект «Игры престолов» без драконов

Сравнения с «Игрой престолов» звучат слишком часто, чтобы их игнорировать. Тот же накал страстей, отсутствие однозначных героев и злодеев, холодный расчёт и предательство.

Да, фэнтезийных элементов нет, но интриги и атмосфера средневековой жестокости работают безупречно.

Костер-Вальдау добавляет в образ Вильгельма брутальной харизмы, Нортон играет Гарольда как трагического героя, а Эмили Бичем и Клеменс Поэзи превращают женские партии в самостоятельные центры силы.

Визуально сериал впечатляет: грязь, туман, сталь и кровь — экран дышит эпохой.

Итог: зрители побеждают

Да, «Король и завоеватель» не строгий учебник истории. Но как драма о власти и цене амбиций — это один из самых заметных сериалов сезона.

И пока критики ворчат о неточностях, зрители выбирают эмоцию. А значит, в этой войне оценки и рейтинги уже не имеют значения.

Также прочитайте: Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи