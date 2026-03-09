Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828

«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828

9 марта 2026 22:00
Кадр из сериала «Манифест»

Все серии уже в Сети целиком.

Сериалы умеют делать одну опасную вещь. Включаешь «на одну серию перед сном», а потом внезапно смотришь на часы — и уже три ночи. Сон отменяется, дела откладываются, остается только желание узнать, что будет дальше. Именно так многие зрители подсели на фантастический сериал «Манифест».

Американский сериал «Манифест» выходил с 2018 по 2023 год и получил 4 сезона. Проект сочетает фантастику, драму, триллер и детектив. Рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,4, на IMDb — 7,1.

История начинается с обычного перелета. 7 апреля 2013 года семья Стоун возвращается с Ямайки в Нью-Йорк. Часть семьи летит одним рейсом, а Бен, его сестра Микаэлла и сын Кэл садятся на более поздний самолет — рейс 828.

Полет проходит спокойно. Самолет приземляется, пассажиры выходят из салона и сразу попадают в окружение службы национальной безопасности. Причина шокирует всех. Пока рейс находился в воздухе, на земле прошло 5,5 лет. Почти 200 пассажиров уже давно считались погибшими.

«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела», — пишет автор Дзен-канала No SpoilerS.

Вернувшись домой, люди обнаруживают, что их жизнь изменилась. Родные научились жить без них, отношения разрушились, а общество относится к пассажирам с подозрением и страхом.

Самое странное начинается позже. Люди с рейса начинают слышать голоса и видеть странные видения, словно кто-то направляет их к определенным событиям.

Главный вопрос сериала остается прежним до самого финала. Где на самом деле находились пассажиры эти 5,5 лет и почему именно они вернулись обратно.

За 4 сезона история не теряет темпа. Сюжет постоянно подбрасывает новые загадки и неожиданные повороты. Именно поэтому многие зрители признаются в одном и том же. Остановиться после первой серии почти невозможно.

Фото: Кадр из сериала «Манифест»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Настоящий визуальный фейерверк»: сериал «Хранилище 13» называют скрытой жемчужиной фантастики, а вы его пропустили «Настоящий визуальный фейерверк»: сериал «Хранилище 13» называют скрытой жемчужиной фантастики, а вы его пропустили Читать дальше 7 марта 2026
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым Читать дальше 5 марта 2026
После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании Читать дальше 9 марта 2026
Рейтинг Collider: 10 лучших криминальных сериалов XXI века — 1 место заняла драма «Во все тяжкие», а остальные 9 какие? Рейтинг Collider: 10 лучших криминальных сериалов XXI века — 1 место заняла драма «Во все тяжкие», а остальные 9 какие? Читать дальше 9 марта 2026
Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве Читать дальше 9 марта 2026
«Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас «Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас Читать дальше 9 марта 2026
Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Читать дальше 9 марта 2026
Чуть от «Великолепного века», чуть от «Рыцаря Семи королевств»: нашла атмосферный исторический сериал с рейтингом 7,5 Чуть от «Великолепного века», чуть от «Рыцаря Семи королевств»: нашла атмосферный исторический сериал с рейтингом 7,5 Читать дальше 8 марта 2026
Эти три крутых коротких сериала про женщин я посмотрела до финала на одном дыхании: лучшая программа на праздники Эти три крутых коротких сериала про женщин я посмотрела до финала на одном дыхании: лучшая программа на праздники Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше