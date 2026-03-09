«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828

Все серии уже в Сети целиком.

Сериалы умеют делать одну опасную вещь. Включаешь «на одну серию перед сном», а потом внезапно смотришь на часы — и уже три ночи. Сон отменяется, дела откладываются, остается только желание узнать, что будет дальше. Именно так многие зрители подсели на фантастический сериал «Манифест».

Американский сериал «Манифест» выходил с 2018 по 2023 год и получил 4 сезона. Проект сочетает фантастику, драму, триллер и детектив. Рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,4, на IMDb — 7,1.

История начинается с обычного перелета. 7 апреля 2013 года семья Стоун возвращается с Ямайки в Нью-Йорк. Часть семьи летит одним рейсом, а Бен, его сестра Микаэлла и сын Кэл садятся на более поздний самолет — рейс 828.

Полет проходит спокойно. Самолет приземляется, пассажиры выходят из салона и сразу попадают в окружение службы национальной безопасности. Причина шокирует всех. Пока рейс находился в воздухе, на земле прошло 5,5 лет. Почти 200 пассажиров уже давно считались погибшими.

«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела», — пишет автор Дзен-канала No SpoilerS.

Вернувшись домой, люди обнаруживают, что их жизнь изменилась. Родные научились жить без них, отношения разрушились, а общество относится к пассажирам с подозрением и страхом.

Самое странное начинается позже. Люди с рейса начинают слышать голоса и видеть странные видения, словно кто-то направляет их к определенным событиям.

Главный вопрос сериала остается прежним до самого финала. Где на самом деле находились пассажиры эти 5,5 лет и почему именно они вернулись обратно.

За 4 сезона история не теряет темпа. Сюжет постоянно подбрасывает новые загадки и неожиданные повороты. Именно поэтому многие зрители признаются в одном и том же. Остановиться после первой серии почти невозможно.