Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сериал года? У «Мебельной компании» 100% на Rotten Tomatoes — и настроение как в «Офисе», только куда страшнее

Сериал года? У «Мебельной компании» 100% на Rotten Tomatoes — и настроение как в «Офисе», только куда страшнее

13 декабря 2025 20:33
«Мебельная компания»

История о том, как поломанный стул запускает цепочку событий, от которых у зрителей пропадает чувство реальности.

На HBO и Max вышли все 8 серий первого сезона «Мебельной компании». Комедийный триллер с Тимом Робинсоном уже получил впечатляющие рейтинги: 100% «свежести» на Rotten Tomatoes, 7.1 на «Кинопоиске» и 7.5 на IMDb.

Проект снят Эндрю ДеЯнгом и Аароном Шимбергом, а в продюсерах числится Адам Маккей — и это чувствуется в каждой детали сюжета.

Как один стул превращает жизнь героя в хаос

Рон Троспер — надёжный менеджер, которому доверили крупный проект. Во время важной презентации он произносит вдохновляющую речь, садится на стул — и тот ломается.

Эпизод, который мог бы стать нелепым анекдотом, запускает для Рона новый мир: тревожный, абсурдный, изломанный. Герой убеждён, что за происшествием стоит чей-то умысел, и пытается выяснить, кому выгодно его унизить.

Там, где «Офис» превращается в паранойю

Сериал легко обманывает зрителя узнаваемой офисной эстетикой: коллектив, презентации, бесконечные планёрки.

Но атмосфера быстро меняется — коллеги ведут себя подозрительно, фото руководства оказываются постановочными, а производитель мебели не отвечает ни по телефону, ни по почте.

Рон видит следы заговора даже там, где его может не быть. И в этом — фирменный стиль авторов: мир начинает вибрировать в такт тревожному сознанию героя.

«Мебельная компания»

Абсурд, кринж и странные встречи на пути

«Мебельная компания» населена персонажами, будто вывалившимися из параллельного измерения, пишет blog.okko.tv. Охранник Майк сначала бьёт Рона трубой, а затем помогает расследовать «заговор».

Другие герои ведут себя непредсказуемо, и каждый новый кадр добавляет ощущение, что Рон идёт глубже туда, где логика уже не работает.

Это баланс между комедией и фантасмагорией, который редко удаётся так точно поймать.

Почему сериал стал хитом

Проект Робинсона и Канина сложился цельно: от ритма сюжета до визуальных решений, напоминающих лиминальные пространства «Разделения».

Авторы играют со страхами 2025 года — отчуждением, постоянным подозрением, информационной перегрузкой — и делают из этого комедийный, но тревожный эксперимент.

«Мебельная компания» — сериал, который одновременно смешит и заставляет чувствовать себя неуютно, потому что абсурд здесь слишком похож на реальную жизнь.

Также прочитайте: «Я думал, что пересмотрел всё…»: 5 идеальных триллеров, зарытых в каталогах стримингов — вы точно пропустили эти сериалы

Фото: Кадр из сериала «Мебельная компания» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стартовал сериал от сценариста «Метода Лавровой» — тут и Анастасия из «Гардемаринов», и Анна из «Султана моего сердца» Стартовал сериал от сценариста «Метода Лавровой» — тут и Анастасия из «Гардемаринов», и Анна из «Султана моего сердца» Читать дальше 13 декабря 2025
У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей» У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей» Читать дальше 13 декабря 2025
Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя Читать дальше 13 декабря 2025
2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала 2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала Читать дальше 12 декабря 2025
Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя Читать дальше 12 декабря 2025
«Страхов великолепен! Антон стал увереннее»: второй сезон «Золотого дна» зрители считают сильнее первого — и во многом из-за отличных актёров «Страхов великолепен! Антон стал увереннее»: второй сезон «Золотого дна» зрители считают сильнее первого — и во многом из-за отличных актёров Читать дальше 12 декабря 2025
За 3 недели его смотрели 46 000 000 часов: детективный сериал «Во всём виновата она» установил рекорд старта на Peacock и залетел в топ-5 США За 3 недели его смотрели 46 000 000 часов: детективный сериал «Во всём виновата она» установил рекорд старта на Peacock и залетел в топ-5 США Читать дальше 12 декабря 2025
Новый хит «Иви»? Сериал «Интересное положение» с Чепурченко стартовал с громкого рейтинга 8.1 — рассказываем, что внутри Новый хит «Иви»? Сериал «Интересное положение» с Чепурченко стартовал с громкого рейтинга 8.1 — рассказываем, что внутри Читать дальше 12 декабря 2025
Сериал «Тоннель» показал Финляндию… которая оказалась Петербургом: что заметили только местные зрители Сериал «Тоннель» показал Финляндию… которая оказалась Петербургом: что заметили только местные зрители Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше