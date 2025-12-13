Сериал года? У «Мебельной компании» 100% на Rotten Tomatoes — и настроение как в «Офисе», только куда страшнее

История о том, как поломанный стул запускает цепочку событий, от которых у зрителей пропадает чувство реальности.

На HBO и Max вышли все 8 серий первого сезона «Мебельной компании». Комедийный триллер с Тимом Робинсоном уже получил впечатляющие рейтинги: 100% «свежести» на Rotten Tomatoes, 7.1 на «Кинопоиске» и 7.5 на IMDb.

Проект снят Эндрю ДеЯнгом и Аароном Шимбергом, а в продюсерах числится Адам Маккей — и это чувствуется в каждой детали сюжета.

Как один стул превращает жизнь героя в хаос

Рон Троспер — надёжный менеджер, которому доверили крупный проект. Во время важной презентации он произносит вдохновляющую речь, садится на стул — и тот ломается.

Эпизод, который мог бы стать нелепым анекдотом, запускает для Рона новый мир: тревожный, абсурдный, изломанный. Герой убеждён, что за происшествием стоит чей-то умысел, и пытается выяснить, кому выгодно его унизить.

Там, где «Офис» превращается в паранойю

Сериал легко обманывает зрителя узнаваемой офисной эстетикой: коллектив, презентации, бесконечные планёрки.

Но атмосфера быстро меняется — коллеги ведут себя подозрительно, фото руководства оказываются постановочными, а производитель мебели не отвечает ни по телефону, ни по почте.

Рон видит следы заговора даже там, где его может не быть. И в этом — фирменный стиль авторов: мир начинает вибрировать в такт тревожному сознанию героя.

Абсурд, кринж и странные встречи на пути

«Мебельная компания» населена персонажами, будто вывалившимися из параллельного измерения, пишет blog.okko.tv. Охранник Майк сначала бьёт Рона трубой, а затем помогает расследовать «заговор».

Другие герои ведут себя непредсказуемо, и каждый новый кадр добавляет ощущение, что Рон идёт глубже туда, где логика уже не работает.

Это баланс между комедией и фантасмагорией, который редко удаётся так точно поймать.

Почему сериал стал хитом

Проект Робинсона и Канина сложился цельно: от ритма сюжета до визуальных решений, напоминающих лиминальные пространства «Разделения».

Авторы играют со страхами 2025 года — отчуждением, постоянным подозрением, информационной перегрузкой — и делают из этого комедийный, но тревожный эксперимент.

«Мебельная компания» — сериал, который одновременно смешит и заставляет чувствовать себя неуютно, потому что абсурд здесь слишком похож на реальную жизнь.

