Что люди смотрят в ожидании 8 сезона «Невского»? Недооцененный детектив НТВ с Антоном Васильевым «Живая мина», о котором заговорили снова

9 декабря 2025 09:54
Кадр из сериала «Живая мина»

Этот проект держит в напряжении. 

Если вы любите мрачные детективы НТВ, но хотите чего-то другого, «Живая мина» — как раз случай, когда жанр выходит за привычные рамки. И дело здесь не только в Антоне Васильеве, который снова играет человека, знающего о криминальном мире больше, чем хотел бы.

Главный герой, Владимир Фадеев, — сапёр, переживший трагедию в Сирии и не нашедший себя в «мирной жизни». До тех пор, пока в музее не рвануло так, что потребовался человек, который понимает взрывы лучше следствия.

Чем цепляет сериал

Старт у «Живой мины» сильный. Фадеев с его травмой, алкоголем и чувством вины — герой, которого хочется слушать. Он не пытается быть милым или правильным: он сломанный, раздражающий, но настоящий.

Васильев это играет честно и очень живо. Именно из-за характера героя сериал держит внимание, даже когда сюжет начинает провисать, восторгаются зрители.

Первые серии создают ощущение большего масштаба: нам показывают Сирию, автобус с мирными жителями, внутреннюю драму героя. И кажется, что российское телевидение наконец рискнуло поговорить о том, о чем обычно молчит.

«Сериал держит в напряжении при просмотре, так как будет много ситуаций, где ждешь взорвется или нет, убьют или нет. Также интрига, кто же загадочный ас-взрывник, а главное - кому все это нужно»пишут в Сети довольные зрители.

Кадр из сериала «Живая мина»

Где «Живая мина» теряет

Но дальше сериал меняет тон. Вместо сложной истории о травме зритель попадает в знакомые рельсы: расследование, следственный комитет, герои-одиночки и неожиданные взрывы сараев.

Детективная часть работает, но напряжения уровня «повелителя бури» уже нет. Главная проблема — мир сериала упрощён до картонных злодеев и странных мотивов, которые сложно всерьёз принимать.

Критики отмечали и комичность некоторых сцен: деревянные диалоги, странные решения следствия, героя, который то прячет глаза от красивой девушки, то впадает в пафосный монолог. Иногда это работает как самоирония, а иногда — выбивает из истории.

Итог

«Живая мина» — сериал с мощным стартом, сильным персонажем и честной актерской работой Васильева. Но детективная линия постепенно уходит в сторону простых схем, и ощущение «чего-то большого» рассеивается.

Тем не менее, если вы любите проекты НТВ с драмой, расследованием и героем «на грани», этот сериал стоит попробовать — хотя бы ради первых серий и образа Фадеева, который одновременно раздражает и вызывает сочувствие.

Также прочитайте: «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год

Фото: Кадр из сериала «Живая мина»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
