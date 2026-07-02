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Киноафиша Статьи Сериал «Чужой: Земля» произвел фурор в 2025 году, но ксеноморфы могли спуститься к людям еще 30 лет назад: зря отказались

Сериал «Чужой: Земля» произвел фурор в 2025 году, но ксеноморфы могли спуститься к людям еще 30 лет назад: зря отказались

2 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Эта идея долгие годы пылилась на полках.

Премьера сериала «Чужой: Земля» стала первым случаем, когда ксеноморфы официально оказались на нашей планете. Но мало кто знает, что зрители могли увидеть этот сюжет еще больше 30 лет назад.

Ренни Харлин хотел полностью изменить франшизу

После успеха первых двух фильмов именно режиссер Ренни Харлин должен был снять «Чужого 3» (1992). Однако его видение будущего серии сильно отличалось от того, что предлагала студия Fox.

Вместо истории о тюремной колонии Харлин хотел показать настоящее вторжение ксеноморфов на Землю. Более того, он даже подготовил концепцию постера: по кукурузному полю к обычному фермерскому дому идут смертоносные пришельцы.

Однако руководители студии быстро отвергли идею. По словам режиссера, ему прямо сказали, что зрители просто «не поверят в инопланетян на Земле».

В итоге франшиза пошла совсем другим путем

После отказа Харлин предложил еще одну необычную концепцию — отправиться на родную планету ксеноморфов и наконец раскрыть их происхождение. Но и этот вариант не заинтересовал студию. Руководство настаивало на сюжете о тюремной колонии, который позже лег в основу фильма Дэвида Финчера.

В результате режиссер покинул проект, признавшись, что не хочет снимать картину, в которую сам не верит.

Получается любопытный парадокс. Сериал «Чужой: Земля» многие воспринимают как совершенно новую главу франшизы. Но на самом деле идея перенести ксеноморфов на нашу планету появилась еще в конце 1980-х. Если бы Fox тогда поддержала Харлина, зрители могли увидеть такое развитие событий более трех десятилетий назад.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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