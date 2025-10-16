«Сериал честно понравился, но есть одно но»: «Олдскул» с Ароновой закончился – стоит ли его смотреть тем, кто еще не начинал?

Финал «Олдскул» вышел 15 октября — и Мария Аронова снова доказала, что одна актриса способна удержать внимание всей страны. Сериал о строгой учительнице старой школы, попавшей в элитное заведение с айпадами и блогерами, завершился — и теперь главный вопрос: что же говорят зрители? Понравилось ли им?

Когда одна актриса держит на себе всё

Мнения звучат очень по-разному, но почти в каждом — признание в любви Марии Ароновой. Один из зрителей написал:

«Сериал честно понравился, но есть одно “но”: выехать чисто за счёт Марии Ароновой — идея так себе. Человек полностью вытащил этот сериал, ей просто аплодисменты стоя. Сложная роль, и правда, я начал смотреть только из-за обложки Марии Ароновой. Самому 27 лет, актёры в сериале прям наигранные, не профессионалы. Спасибо вам, Мария — на вас смотреть приятно и одно удовольствие! Всё-таки актёрское образование даёт о себе знать».

И действительно, Аронова тянет проект на себе — не как звезда, а как учительница, без которой урок просто не состоится.

Свежо, легко, по-новому

Для кого-то сериал стал приятным сюрпризом и знакомством с новым форматом. Один зритель признаётся:

«Жанр мокьюментари — для меня новый, но зашло! Открытие для меня — И. Хрипунов (завхоз) и П. Савинков (директор): роли сыграны блестяще, смешно. Ну и М. Аронова — моя любовь. Всё свежо, легко, смешно. Стильные интерьеры школы — глазу приятно».

В этих словах — точное ощущение сериала: лёгкий, ироничный, без надрыва, но с доброй энергией старой школы.

Сериал для отдыха

Некоторые зрители признаются: иногда не нужно искать глубокий смысл, достаточно просто хорошо провести вечер.

«Понравился сериал. Это именно то, что нужно, когда не хочется особо вникать в смысл. Смешной сериал, нам с мужем зашёл».

Финал «Олдскула» оставил тёплое послевкусие — будто после урока, где и посмеялся, и немного задумался. И кажется, если у сериала будет второй сезон, в класс снова захотят прийти все. А он, по прогнозам, все-таки будет.

