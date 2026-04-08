Сериал «Черное солнце» — сколько в нем серий: не такой длинный, как «Первый отдел», но тоже хит НТВ

Иногда детективные сериалы затягивают настолько, что хочется сразу узнать — сколько серий и когда ждать продолжение. Именно так произошло с «Чёрным солнцем», которое быстро стало одним из самых обсуждаемых российских триллеров. Рассказываю, сколько серий в сериале и что известно о втором сезоне.

Сколько серий в сериале «Чёрное солнце»

Первый сезон сериала «Чёрное солнце» состоит из 12 серий. История начинается с приезда следователя Игоря Жука в Выборг, где он сталкивается с жестоким убийством. Очень быстро расследование начинает переплетаться с его личной трагедией, а дело становится гораздо сложнее, чем казалось в начале.

Главный интерес сериала — в атмосфере и напряжении. Каждая серия добавляет новые детали, и зрителю вместе с героями приходится разбираться в сложной цепочке событий.

Когда выходит второй сезон «Чёрного солнца»

Второй сезон «Чёрного солнца» уже выходит с 6 апреля 2026 года. Продолжение также состоит из 12 серий, а новые эпизоды будут показывать постепенно.

В новом сезоне следователь Игорь Жук возвращается к работе и сразу сталкивается с новым делом. В Финском заливе находят тело мужчины, а напарник героя неожиданно признается в другом убийстве. Жук уверен, что всё гораздо сложнее, и решает разобраться в происходящем.

Почему сериал так популярен

«Чёрное солнце» быстро привлекло зрителей благодаря мрачной атмосфере и сильному актерскому составу. Главные роли исполнили Юрий Чурсин и Максим Стоянов, и именно их дуэт стал одной из главных причин успеха проекта.

Сериал сочетает детектив, драму и напряженный сюжет, поэтому неудивительно, что зрители с нетерпением ждали продолжения. Теперь, когда второй сезон уже выходит, самое время вернуться к истории и узнать, чем закончится новое расследование.