Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7

29 сентября 2025 17:09
«Берлинская жара»

Свежий российский шпионский хит сентября активно обсуждают зрители и ставят высокие баллые на стримиговых площадках.

Российский сериал «Берлинская жара» дал эффектный старт этой осенью в онлайн-кинотеатрах. На Wink у него 8,6 баллов, на Kion — 8,0, на Premier — 8,7.

Сюжет и атмосфера

Действие переносит зрителя в 1943 год. Советская разведка выходит на след немецких физиков, работающих над созданием атомной бомбы.

Агент Франс Хартман под прикрытием ведет игру в Берлине, где любое неверное движение может стоить жизни.

На фоне большой истории разворачиваются и личные линии, в том числе отношения героя с сотрудницей германского МИДа Дори, которую сыграла Анна Пескова.

«Берлинская жара»

Актерский состав и создатели

Режиссер Евгений Лаврентьев собрал впечатляющую команду. Гела Месхи в роли Хартмана, Даниил Страхов, Кирилл Кяро, Андрей Мерзликин, Борис Каморзин — каждый добавил сериалу веса.

Съемки проходили в Петербурге, Выборге и Ленобласти, где удалось воссоздать Берлин 40-х.

За что хвалят зрители

На форумах пишут:

«Сюжетной линией с первых минут впечатлилась, отбросила все другие свои запланированные просмотры».

Другой зритель отмечает:

«Я нахожу очень много параллелей с "17 мгновениями весны", в том числе и по образам ученых. Там профессор археологии Плейшнер, который по сути вымышленный персонаж, блистательно сыгранный Евстигнеевым, а в "Берлинской жаре" показана лаборатория и опыты реального физика Гейзенберга».

В обсуждениях сравнивают игру актеров с культовым телефильмом: Андрей Мерзликин в роли Гиммлера понравился, а вот образ Гитлера вызвал споры.

В «Берлинской жаре» его сыграл Александр Высоковский, но персонажа почти не показывают крупным планом, и потому некоторым зрителям его образ кажется блёклым.

В комментариях на форумах прямо пишут, что до уровня Фрица Дица в «17 мгновениях весны» или Александра Петри в «Битве за Москву» исполнителю далеко — именно эти работы зрители называют эталонными.

В то же время пубике импонирует внимание к деталям, исторический антураж и серьезная драматургия. Многие отмечают, что проект смотрится динамично и легко конкурирует с зарубежными военными драмами.

График выхода серий

«Берлинская жара» идет в онлайн-кинотеатрах Wink, Premier и Kion. Первый сезон уже стартовал, новые серии выходят постепенно, поддерживая интерес аудитории.

Серия

Дата премьеры

1

25 сентября 2025 (вышла)

2

25 сентября 2025 (вышла)

3

1 октября 2025

4

8 октября 2025

5

15 октября 2025

6

22 октября 2025

7

29 октября 2025

8

5 ноября 2025

Фото: Кадр из сериала «Берлинская жара»

Фото: Кадр из сериала «Берлинская жара»
Анна Адамайтес
