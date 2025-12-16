Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Безруков и Пересильд сыграют в «Фурии» — сериале от режиссера Александра Ханта: но кто же станет той самой рыжей Бестией?

Безруков и Пересильд сыграют в «Фурии» — сериале от режиссера Александра Ханта: но кто же станет той самой рыжей Бестией?

16 декабря 2025 18:08
Кадр из сериала «Фурия»

Собрали все, что известно о сериале.

Сериал «Фурия» постепенно выходит из тени и обрастает деталями. Проект от Кинопоиска и Bubble Studios официально представили на Comic Con Игромир, и теперь понятно, кто и зачем стоит за этой историей.

Кто стал лицом «Фурии»

Главную роль в сериале сыграла Алёна Долголенко. Зрители уже видели ее в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где она исполнила роль Натальи Гончаровой. В «Фурии» у актрисы совсем другой образ — жесткий, динамичный и куда более мрачный.

Ее героиня Ника Чайкина — шпионка с уникальными способностями. В детстве она теряет семью и попадает в закрытую организацию под названием «Братство». За десять лет тренировок Ника становится лучшим агентом: боевые искусства, оружие, разведка. Но все это для нее не про карьеру. Главная цель — найти и наказать тех, кто разрушил ее жизнь.

Фото: Кинопоиск

Звездный состав и знакомые лица

Отца Ники, Виктора, играет Сергей Безруков. Его персонаж — редкий для жанра образ любящего и уязвимого родителя. Руководителя «Братства» Анну воплотила Юлия Пересильд — жесткая, холодная и требовательная.

Внутри организации Ника сближается с Джамой, которую играет Линара Самирханова. Их дружба станет одной из ключевых линий сериала.

В проекте также появятся Оливер Маре в роли хакера по прозвищу Джонни, Чингиз Гараев в образе опасного Тамира и Александр Сетейкин — зрителям он знаком по франшизе «Майор Гром». Здесь его герой уже капитан полиции и руководитель отдела.

Кто снимает и чего ждать

Режиссером «Фурии» стал Александр Хант — автор «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонья». Производством занимаются Плюс Студия и Bubble Studios. В сериале будет пять эпизодов, а живые съемки, как и в проектах про Майора Грома, дополнят анимационными вставками.

Почему к проекту столько внимания

«Фурия» — это не просто супергеройская история. Это сериал про выбор, травму и цену силы. Bubble продолжает расширять свою киновселенную, но делает ставку не на масштаб, а на характеры. И судя по касту и команде, этот эксперимент может оказаться одним из самых заметных в линейке студии.

Также «Киноафиша» предлагает познакомиться с киноподборкой для отключения мозга и приятного времяпрепровождения.

Фото: Кадр из сериала «Фурия»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком Читать дальше 17 декабря 2025
Уже снимают 9 сезон: почему Куценко никогда не уйдет из «Скорой помощи» — в Сети нашли этому убедительное объяснение Уже снимают 9 сезон: почему Куценко никогда не уйдет из «Скорой помощи» — в Сети нашли этому убедительное объяснение Читать дальше 16 декабря 2025
Этот сериал НТВ — такое клише, что даже Паламарчук его не спас: «После "Ментовских войн" откровенный проходняк» Этот сериал НТВ — такое клише, что даже Паламарчук его не спас: «После "Ментовских войн" откровенный проходняк» Читать дальше 16 декабря 2025
«Плакала от смеха»: этот сериал прошел на НТВ почти незаметно, что странно — в главных ролях Стоянов и Мадянов «Плакала от смеха»: этот сериал прошел на НТВ почти незаметно, что странно — в главных ролях Стоянов и Мадянов Читать дальше 16 декабря 2025
Судьба Гоцмана в «Ликвидации» была решена — Урсуляк поменял все в последний момент: от такого финала зрители бы рыдали Судьба Гоцмана в «Ликвидации» была решена — Урсуляк поменял все в последний момент: от такого финала зрители бы рыдали Читать дальше 16 декабря 2025
Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет Читать дальше 15 декабря 2025
На НТВ наконец сделали не «ментовский» детектив, а комедию: в «Марлене» со Стояновым зрители нашли только один минус На НТВ наконец сделали не «ментовский» детектив, а комедию: в «Марлене» со Стояновым зрители нашли только один минус Читать дальше 15 декабря 2025
Зрители выбрали лучшего актера 2025 года: да, Янковский на 1-ом месте (кто бы сомневался), но кто еще в топовой десятке? Зрители выбрали лучшего актера 2025 года: да, Янковский на 1-ом месте (кто бы сомневался), но кто еще в топовой десятке? Читать дальше 15 декабря 2025
«Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер «Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер Читать дальше 15 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше