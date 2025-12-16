Безруков и Пересильд сыграют в «Фурии» — сериале от режиссера Александра Ханта: но кто же станет той самой рыжей Бестией?

Сериал «Фурия» постепенно выходит из тени и обрастает деталями. Проект от Кинопоиска и Bubble Studios официально представили на Comic Con Игромир, и теперь понятно, кто и зачем стоит за этой историей.

Кто стал лицом «Фурии»

Главную роль в сериале сыграла Алёна Долголенко. Зрители уже видели ее в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где она исполнила роль Натальи Гончаровой. В «Фурии» у актрисы совсем другой образ — жесткий, динамичный и куда более мрачный.

Ее героиня Ника Чайкина — шпионка с уникальными способностями. В детстве она теряет семью и попадает в закрытую организацию под названием «Братство». За десять лет тренировок Ника становится лучшим агентом: боевые искусства, оружие, разведка. Но все это для нее не про карьеру. Главная цель — найти и наказать тех, кто разрушил ее жизнь.

Звездный состав и знакомые лица

Отца Ники, Виктора, играет Сергей Безруков. Его персонаж — редкий для жанра образ любящего и уязвимого родителя. Руководителя «Братства» Анну воплотила Юлия Пересильд — жесткая, холодная и требовательная.

Внутри организации Ника сближается с Джамой, которую играет Линара Самирханова. Их дружба станет одной из ключевых линий сериала.

В проекте также появятся Оливер Маре в роли хакера по прозвищу Джонни, Чингиз Гараев в образе опасного Тамира и Александр Сетейкин — зрителям он знаком по франшизе «Майор Гром». Здесь его герой уже капитан полиции и руководитель отдела.

Кто снимает и чего ждать

Режиссером «Фурии» стал Александр Хант — автор «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонья». Производством занимаются Плюс Студия и Bubble Studios. В сериале будет пять эпизодов, а живые съемки, как и в проектах про Майора Грома, дополнят анимационными вставками.

Почему к проекту столько внимания

«Фурия» — это не просто супергеройская история. Это сериал про выбор, травму и цену силы. Bubble продолжает расширять свою киновселенную, но делает ставку не на масштаб, а на характеры. И судя по касту и команде, этот эксперимент может оказаться одним из самых заметных в линейке студии.

