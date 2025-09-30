Сердечко, птичка, смайлик — это не шифр, а название советского хита в эмодзи: попробуйте угадать все 6 (тест)

Советское кино — это целая вселенная, полная удивительных историй и незабываемых персонажей. Многие картины того времени давно стали настоящей классикой. Даже если вы не застали их премьеру в кинотеатрах, то наверняка слышали меткие фразы, ставшие народными поговорками, или узнавали героев по знаменитым фотокадрам.

Но что если переложить сюжет легендарных советских лент в цепочку популярных сейчас эмодзи, которые есть в каждом смартфоне. Это прекрасный повод не только испытать смекалку, но и с новой стороны открыть для себя старые фильмы: ведь ориентироваться придется лишь на отдельные нюансы.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.