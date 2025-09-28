«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму

Турецкий сериал «Сердцебиение» (2025) с Керемом Бюрсином и Лизге Джёмерт стал одним из главных событий нового сезона.
За создание многосерийной картины отвечает компания OGM Pictures, подарившая зрителям «Зимородка».
Вопрос напрашивается сам собой: стоит ли рассматривать новинку как преемника культовой драмы? Разбираем три причины, которые делают выбор в пользу «Сердцебиения» очевидным.
Свежий сюжет без штампов
Здесь нет привычных браков по договоренности или кровной мести. В центре внимания — материнская любовь и сложные отношения детей и родителей.
История Аслы, девочки с врожденным пороком сердца, которую мать пыталась отвергнуть, сразу задает иной тон повествованию.
Сериал раскрывает тему утраты, чувства вины и того, как прошлое формирует характеры. Такой фундамент делает драму более живой и многослойной.
Сибель Ташчиоглу в эмоциональной роли
Зрители, скучающие по Пембе из «Клюквенного щербета», получили подарок: в «Сердцебиении» актриса играет Рейхан, женщину, которая всеми силами пытается заполнить пустоту после смерти дочери.
Её сцены у могилы или попытки подарить Аслы тепло смотрятся пронзительно. Талант Ташчиоглу раскрывается во всей силе, превращая этот образ в один из самых ярких в сезоне.
Подпись OGM Pictures
Компания снова демонстрирует фирменный стиль: музыка, постановка и диалоги напоминают «золотую эру» «Зимородка», пишет thegirl.ru.
Даже знакомство героев на заправке вызывает параллели с историей Сейран и Ферита.
При этом сериал уверенно растет по рейтингам: первый эпизод взял 3,5% в Total (общий рейтинг, учитывающий всех зрителей), второй уже 5,09%. Дальнейший успех кажется неизбежным, ведь у проекта заявлено до ста серий и сильный актерский состав.
Также прочитайте: Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь»