Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет

Масштабная экранизация Стругацких превращается в один из самых заметных проектов сезона.

Завершились съёмки сериала «Трудно быть богом», приключенческой драмы по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких. Премьера состоится на Wink.ru, а затем на НТВ.

Мир, где земляне помогают другим цивилизациям

По сюжету, будущие земляне наблюдают за менее развитыми планетами. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар под видом богача-артистократа Руматы Эсторского, чтобы спасти учёных-просветителей.

Он не может вмешиваться напрямую в ход событий, но у него есть личная причина попасть в Арканар — у него здесь пропал отец, но герой скрывает это от института.

Кто играет ключевых персонажей

Роль Руматы исполнил сербский актёр Александар Радойичич — знакомый российскому зрителю по фильму «Балканский рубеж». В образе Кондора снялся Сергей Безруков.

В большом касте также Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Равшана Куркова, Виктор Добронравов и другие. Режиссёр проекта — Дмитрий Тюрин.

Как создавали Арканар

Съёмки прошли в Иране и Москве, включая территорию Кинопарка «Москино». На площади 6,5 гектара возвели 48 строений — полноценный город с элементами архитектуры Европы и Востока. Построили Дворец Кондора с бассейном, акведук высотой 14 метров, акваторную зону площадью 1200 квадратных метров для подводных съёмок и трюков. Над декорациями работало более 600 специалистов.

Также прочитайте: Киноляп, который никто не замечал: орден Фокса из «Места встречи изменить нельзя» оказался не тем