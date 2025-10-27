Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября

2 ноября на канале MGM+ стартует сериал «Робин Гуд» — новое прочтение легенды о благородном разбойнике, где вместо романтики под дубами зрителя ждёт суровый реализм и политические интриги.
История разворачивается в Англии XI века, вскоре после нормандского завоевания. Роб, сын саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, оказываются по разные стороны власти, но вместе борются за справедливость и свободу.
Главную антагонистическую роль исполнил Шон Бин — тот самый Боромир из «Властелина колец». Его шериф Ноттингемский не злодей с комичной ухмылкой, а человек, вынужденный сохранять порядок в стране, где власть держится на страхе.
Робина играет молодой Джек Паттен, а Мэриан — Лорен МакКуин. Среди других актёров — Конни Нильсен, Стивен Вэддингтон и Том Мисон.
Расписание выхода сериала «Робин Гуд»
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
2 ноября
|
2-я серия
|
9 ноября
|
3-я серия
|
16 ноября
|
4-я серия
|
23 ноября
|
5-я серия
|
30 ноября
|
6-я серия
|
7 декабря
|
7-я серия
|
14 декабря
|
8-я серия
|
21 декабря
|
9-я серия
|
28 декабря
|
10-я серия
|
4 января
Съёмки проходили не в Англии, а в Сербии — в павильонах PFI Studios, где построили целые деревни и леса. Местные даже шутили, что у них появился собственный Ноттингем.
Актёры снимались в натуральных доспехах, грязи и холоде — компьютерной графики минимум, только реальный свет, дым и пыль.
Создатели обещают историческую достоверность и максимум правды: никаких зелёных плащей и весёлых песен, только грубая ткань, мокрая земля и герои, для которых справедливость — не легенда, а последний способ выжить.
