Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября

2 ноября на канале MGM+ стартует сериал «Робин Гуд» — новое прочтение легенды о благородном разбойнике, где вместо романтики под дубами зрителя ждёт суровый реализм и политические интриги.

История разворачивается в Англии XI века, вскоре после нормандского завоевания. Роб, сын саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, оказываются по разные стороны власти, но вместе борются за справедливость и свободу.

Главную антагонистическую роль исполнил Шон Бин — тот самый Боромир из «Властелина колец». Его шериф Ноттингемский не злодей с комичной ухмылкой, а человек, вынужденный сохранять порядок в стране, где власть держится на страхе.

Робина играет молодой Джек Паттен, а Мэриан — Лорен МакКуин. Среди других актёров — Конни Нильсен, Стивен Вэддингтон и Том Мисон.

Расписание выхода сериала «Робин Гуд»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 2 ноября 2-я серия 9 ноября 3-я серия 16 ноября 4-я серия 23 ноября 5-я серия 30 ноября 6-я серия 7 декабря 7-я серия 14 декабря 8-я серия 21 декабря 9-я серия 28 декабря 10-я серия 4 января

Съёмки проходили не в Англии, а в Сербии — в павильонах PFI Studios, где построили целые деревни и леса. Местные даже шутили, что у них появился собственный Ноттингем.

Актёры снимались в натуральных доспехах, грязи и холоде — компьютерной графики минимум, только реальный свет, дым и пыль.

Создатели обещают историческую достоверность и максимум правды: никаких зелёных плащей и весёлых песен, только грубая ткань, мокрая земля и герои, для которых справедливость — не легенда, а последний способ выжить.

