Киноафиша Статьи Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября

27 октября 2025 21:02
Кадр из сериала «Робин Гуд»

Авторы подготовили 10 захватывающих эпизодов.

2 ноября на канале MGM+ стартует сериал «Робин Гуд» — новое прочтение легенды о благородном разбойнике, где вместо романтики под дубами зрителя ждёт суровый реализм и политические интриги.

История разворачивается в Англии XI века, вскоре после нормандского завоевания. Роб, сын саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, оказываются по разные стороны власти, но вместе борются за справедливость и свободу.

Главную антагонистическую роль исполнил Шон Бин — тот самый Боромир из «Властелина колец». Его шериф Ноттингемский не злодей с комичной ухмылкой, а человек, вынужденный сохранять порядок в стране, где власть держится на страхе.

Робина играет молодой Джек Паттен, а Мэриан — Лорен МакКуин. Среди других актёров — Конни Нильсен, Стивен Вэддингтон и Том Мисон.

Расписание выхода сериала «Робин Гуд»

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

2 ноября

2-я серия

9 ноября

3-я серия

16 ноября

4-я серия

23 ноября

5-я серия

30 ноября

6-я серия

7 декабря

7-я серия

14 декабря

8-я серия

21 декабря

9-я серия

28 декабря

10-я серия

4 января

Съёмки проходили не в Англии, а в Сербии — в павильонах PFI Studios, где построили целые деревни и леса. Местные даже шутили, что у них появился собственный Ноттингем.

Актёры снимались в натуральных доспехах, грязи и холоде — компьютерной графики минимум, только реальный свет, дым и пыль.

Создатели обещают историческую достоверность и максимум правды: никаких зелёных плащей и весёлых песен, только грубая ткань, мокрая земля и герои, для которых справедливость — не легенда, а последний способ выжить.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 лучших фильма Netflix, которые сейчас в топ-10.

Фото: Кадр из сериала «Робин Гуд»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
