Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года

Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года

3 марта 2026 21:31
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Опять редакция наступила на те же грабли.

Финал пятого сезона отгремел. История Брагина и Шибанова временно поставлена на паузу, и зрителям предложили бонус — «секретную и самую сенсационную серию».

На деле это не новая глава расследования, а фильм о том, как снимался «Первый отдел». В описании интригу подогрели громко: «Сыщик Брагин и его напарник Шибанов перешли в распоряжение настоящего следователя реального Первого отдела. Криминальный мир вздрогнет». Звучит как отдельное дело. По факту — закулисье.

И вот тут снова всплыла старая проблема. Со звуком в пятом сезоне зрители уже ругались, и в спецвыпуске история повторилась. Зрители не стали молчать:

«Фильм о сериале "Первый отдел" интересный, информативный, но музыка за кадром просто убивает! Забивает слова всех действующих лиц: актёров, диктора, участников передачи… Лучше вообще без музыки, чем такая!»

Кто-то, впрочем, смотрел сердцем и радовался встрече с любимыми героями.

«Очень нравятся мне эти два друга, в Шибанова так просто влюбилась, хорошо, что будет 6 сезон… Но не останавливайтесь на 6 сезоне, прошу, продолжайте!»

Были и более жёсткие оценки.

«…играют здорово, а вот "передача" огорчила примитивнейшим текстом, набором штампованных фраз, монтажом. Это не реклама, а антиреклама сериала.», «Абсолютно тупая передача. Где сценарист? В фильме много других колоритных персонажей. Даже обидно за них.»

При этом почти все сходятся в одном: сам сериал по-прежнему держит. А вот бонусный фильм вызвал больше вопросов, чем восторга. Теперь интрига одна — учтут ли критику к шестому сезону.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела» «3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела» Читать дальше 3 марта 2026
Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности Читать дальше 27 февраля 2026
Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа» Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа» Читать дальше 4 марта 2026
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова «Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова Читать дальше 2 марта 2026
В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» Читать дальше 2 марта 2026
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея «Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея Читать дальше 1 марта 2026
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Читать дальше 1 марта 2026
Не только вечный Брагин: эти 3 сериала с Иваном Колесниковым не стоит упускать — стал украшением Не только вечный Брагин: эти 3 сериала с Иваном Колесниковым не стоит упускать — стал украшением Читать дальше 1 марта 2026
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» «Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше