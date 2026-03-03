Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года

Опять редакция наступила на те же грабли.

Финал пятого сезона отгремел. История Брагина и Шибанова временно поставлена на паузу, и зрителям предложили бонус — «секретную и самую сенсационную серию».

На деле это не новая глава расследования, а фильм о том, как снимался «Первый отдел». В описании интригу подогрели громко: «Сыщик Брагин и его напарник Шибанов перешли в распоряжение настоящего следователя реального Первого отдела. Криминальный мир вздрогнет». Звучит как отдельное дело. По факту — закулисье.

И вот тут снова всплыла старая проблема. Со звуком в пятом сезоне зрители уже ругались, и в спецвыпуске история повторилась. Зрители не стали молчать:

«Фильм о сериале "Первый отдел" интересный, информативный, но музыка за кадром просто убивает! Забивает слова всех действующих лиц: актёров, диктора, участников передачи… Лучше вообще без музыки, чем такая!»

Кто-то, впрочем, смотрел сердцем и радовался встрече с любимыми героями.

«Очень нравятся мне эти два друга, в Шибанова так просто влюбилась, хорошо, что будет 6 сезон… Но не останавливайтесь на 6 сезоне, прошу, продолжайте!»

Были и более жёсткие оценки.

«…играют здорово, а вот "передача" огорчила примитивнейшим текстом, набором штампованных фраз, монтажом. Это не реклама, а антиреклама сериала.», «Абсолютно тупая передача. Где сценарист? В фильме много других колоритных персонажей. Даже обидно за них.»

При этом почти все сходятся в одном: сам сериал по-прежнему держит. А вот бонусный фильм вызвал больше вопросов, чем восторга. Теперь интрига одна — учтут ли критику к шестому сезону.