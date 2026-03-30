Меню
«Семнадцать мгновений весны» смотрели миллионы, а эту хитрость не заметил никто: что не так с ребенком Градовой

30 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Авторам пришлось выкручиваться.

Когда говорят о создании легендарных советских картин, например «Семнадцати мгновений весны», перед глазами сразу возникает образ строгой, почти армейской дисциплины: дотошное воссоздание деталей, жесткий порядок, никакой отсебятины.

На самом деле работа над этим многосерийным фильмом действительно была поставлена на широкую ногу и отличалась невероятной скрупулезностью. Однако даже в таких масштабных проектах находилось место для подлинной находчивости — особенно когда дело касалось детей, а точнее, самых маленьких актеров, с которыми работать сложнее всего.

На экране зритель видит, казалось бы, одного-единственного ребенка — того самого младенца, ради которого героиня в исполнении Екатерины Градовой готова рискнуть всем. Однако на деле все оказалось не столь однозначно. Чтобы добиться нужной эмоциональной наполненности сцены, постановщице Татьяне Лиозновой пришлось прибегнуть к почти незаметной, но тщательно продуманной уловке.

Съемочный процесс в семидесятые годы прошлого века не позволял подолгу работать с грудными детьми — ни санитарные требования, ни элементарная забота о здоровье не дали бы на это согласия. Да и сами маленькие актеры непредсказуемы: то начнут плакать в самый неподходящий момент, то, наоборот, уснут прямо посреди напряженной сцены.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Чтобы съемочный процесс шел гладко, а эпизоды с ребенком выглядели естественно и не изнуряли самого малыша, создатели фильма пошли на маленькую, но изобретательную хитрость.

Зритель видит на экране одного младенца, но на деле его «образ» складывался из работы нескольких детей. Это позволяло добиться нужной степени искренности в каждом дубле, чтобы финальная сцена получилась по-настоящему трогательной и убедительной. Как впоследствии рассказывал кто-то из съемочной группы, на самом деле в ленте засветилось целых шесть грудничков.

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
