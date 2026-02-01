Меню
Киноафиша Статьи «Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко

1 февраля 2026 09:54
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Актер напрасно волновался.

Сериал «Семнадцать мгновений весны» собрал на своей площадке целое созвездие советских актёров. Одну из самых запоминающихся ролей сыграл Олег Табаков. Он блестяще перевоплотился в шефа политической разведки, Вальтера Шелленберга.

Критики особенно хвалили картину за её психологическую глубину. Даже отрицательные персонажи, включая нацистов, выглядели живыми людьми, а не плоскими злодеями. Сам Табаков подчёркивал этот важный нюанс.

Однако нашлись и те, кто критиковал и книгу, и её экранизацию. Они указывали на возможные расхождения с реальными историческими фактами.

Поэтому когда Олег Табаков получил открытку от родственников настоящего Шелленберга, он приготовился к худшему. Ему казалось, что последует гневная критика за его работу. Однако реакция оказалась совершенно неожиданной.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Семья бывшего нацистского разведчика поблагодарила советского актёра. Они отметили, что он с большим талантом и даже теплотой сумел передать образ их Вальтера.

Табаков долго опасался, что этот трогательный жест из-за рубежа может ему дорого обойтись — в СССР связи с Западом не приветствовались. Но, к его облегчению, никаких последствий для карьеры не последовало.

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
