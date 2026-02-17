Меню
«Семнадцать мгновений весны» не просто так снимали черно-белыми: вот какую жуть раскрыла цветная версия

17 февраля 2026 12:19
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Фанаты раскритиковали обновление.  

«Семнадцать мгновений весны» вышли в 1973 году. Татьяна Лиознова выстраивала каждый кадр так, чтобы зритель поверил: это не просто шпионский детектив, а почти хроника. И это сработало — спустя полвека Штирлиц остаётся культовым, а фразы из фильма живут отдельно от картинки.

Но вопрос, который зрители задают до сих пор: почему сериал чёрно-белый? Ведь в семидесятых уже вовсю снимали цветное кино, и цветные телевизоры у людей появлялись.

Лиознова пошла на это осознанно. Во-первых, в фильм вмонтированы куски настоящей документальной хроники — их никак нельзя было сделать цветными, а разница бросалась бы в глаза.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Во-вторых, режиссёр хотела, чтобы вся картина воспринималась как подлинная запись, как документ эпохи. Чёрно-белое изображение работало на эту иллюзию лучше любых красок.

В 2009 году продюсерам пришло в голову раскрасить «Семнадцать мгновений весны». Технически это было возможно, и цветную версию даже показали. Но зрители её не приняли. Обсуждения в интернете пестрели эмоциональными отзывами.

«Лица потеряли глубину, атмосфера рассыпалась», «Глаза героев стали похожи на вампирские, черными», «Это кошмар, других слов нет», — писали фанаты сериала.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
