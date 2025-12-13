Меню
Киноафиша Статьи Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов»

Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов»

13 декабря 2025 09:54
Кадры из сериалов «Сверхъестественное», «Пацаны»

Слухи пока неутешительные — персонаж окажется на стороне злодеев.

После релиза тизера к финальному пятому сезону сериала «Пацаны» в Сети появилась одна особенно интригующая теория. Она связана с появлением в кадре актёра Джареда Падалеки, известного по роли Сэма Винчестера в «Сверхъестественном».

Судя по намёкам в ролике и кадрам, его новый персонаж — далеко не простой смертный. Фанаты предполагают, что это супергерой, который давно сошёл со сцены и предпочитает держаться в тени.

4 сезон сериала «Пацаны»

Четвёртый сезон культового сериала «Пацаны» начинается с того, что могущественный Хоумлендер фактически устанавливает в Америке военное положение, и последствия его действий теперь угрожают уже не одной стране, а всему миру.

Противостоять ему снова приходится отчаянной команде Билли Бутчера. На этот раз у него появляется оружие невиданной разрушительной силы — смертельный супервирус, добытый в событиях спин-оффа «Поколение "Ви"». Однако даже так победа над Хоумлендером отнюдь не гарантирована.

Тизер пятого сезона раскрыл ещё одну шокирующую деталь: Хоумлендеру, похоже, удалось «приручить» своего отца, легендарного Солдатика, роль которого исполнил Дженсен Эклс. Вопреки всей истории их жестоких конфликтов, теперь они выступают как опасный дуэт.

Джаред Падалеки в сериале «Пацаны»

В новом тизере пятого сезона зрителей ждала интригующая встреча: Хоумлендер и Солдатик приходят к персонажу Джареда Падалеки. Герой ведёт себя спокойно и уверенно, не выказывая ни малейшего страха перед двумя самыми опасными суперами на планете.

Кадр из сериала «Пацаны»

Всё указывает на то, что дуэт пришёл с конкретным предложением — либо вступить в их ряды для решающей битвы против команды Бутчера, либо помочь раздобыть какое-то особое оружие.

Сама логика вселенной подсказывает, что персонаж Падалеки — это супергерой. Хоумлендер, с его идеями о превосходстве сверхлюдей, вряд ли стал бы унижаться до просьб к обычному человеку. Более того, учитывая их статус, они вряд ли обратились бы к кому попало — новый герой, должно быть, фигура легендарная.

Западные издания выдвинули обоснованную теорию. В ранних сезонах мелькали упоминания о супере по имени Мистер Марафон, который много лет назад таинственно исчез. Персонаж Падалеки идеально подходит под это описание «пропавшего без вести» ветерана.

Если это он, то Хоумлендер с Солдатиком явно хотят убедить его прервать добровольную отставку и помочь им в борьбе за мировое господство. Способности Мистера Марафона, судя по имени, связаны со сверхскоростью, что делает его потенциально не менее опасным, чем Поезд-А.

Премьера финального сезона, где также появится Миша Коллинз, назначена на 8 апреля.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти.

Фото: Кадры из сериалов «Сверхъестественное», «Пацаны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
