Киноафиша Статьи Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»

Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»

23 сентября 2025 19:35
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Вокруг проекта ходило немало слухов.

Сложно поверить, но культовому «Бандитскому Петербургу» уже 25 лет. В нем снялось настоящее созвездие актеров — от советских легенд до новых звезд 90-х.

Однако за громким успехом скрывалась любопытная деталь: многие исполнители главных ролей в частных беседах стеснялись своего участия в проекте. Несмотря на народную любовь, сериал долгое время оставался для них «постыдной страницей» в фильмографии.

Мнение автора

Сценарист Андрей Константинов не понимал «стыда» актеров за участие в сериале. Он напоминал, что съемки были добровольным делом, а от роли можно было и отказаться.

Автор рассказывал в интервью, что успех «Бандитского Петербурга» объяснялся вовсе не криминальной темой. По его словам, зрители полюбили проект за то, что преступления были в нем лишь фоном для более важных тем.

Время 90-х

Причина актерского «стыда» может быть глубже. 90-е годы для артистов были периодом выживания: госфинансирование кино исчезло, и многим приходилось участвовать в сомнительных проектах, чтобы заработать.

«Бандитский Петербург» был продуктом тех же условий, но оказался качественнее большинства «поделок». Но именно его громкий успех стал постоянным напоминанием для актеров о трудном периоде, который многим хотелось бы оставить в прошлом.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Тайные спонсоры

Самая пикантная часть истории — слухи о финансировании. Сразу после выхода сериала поползли разговоры, что его спонсировала настоящая «братва», чтобы пропагандировать криминальный образ жизни. Автор Константинов это отрицал, детально объясняя происхождение бюджета.

Однако слухи подпитывались одним интересным фактом: в некоторых эпизодах и правда снимались реальные питерские бандиты. Знакомые создателей по спортивному прошлому, они добавляли кадру суровой фактурности и работали бесплатно, в отличие от актеров.

В итоге сериал, несмотря на популярность, так и не получил премию ТЭФИ. Владимир Познер тогда заявил, что не может награждать ленту, «пропагандирующую криминал». Правда, это не помешало ему через пару лет вручить ту же награду создателям «Бригады».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Бандитский Петербург» мог закончиться хэппи-эндом.

Фото: Кадры из сериала «Бандитский Петербург»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
