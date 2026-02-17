Съемки пятого сезона «Первого отдела» едва не сорвались: сейчас эти слухи уже забыли, но год назад все обсуждали только скандалы с Колесниковым

Пятый сезон «Первого отдела» наконец вышел, хотя ещё до премьеры вокруг него витал плотный шлейф слухов. Главный герой этих сплетен — Иван Колесников, исполнитель роли Брагина.

Поговаривали, что его поведение на съёмках было настолько скандальным, что проект чуть сорвался.

Скандалы с Колесниковым

Слухи о проблемах на съёмках поползли ещё в прошлом феврале. Говорили, что работа идёт с трудом, а на площадке то и дело вспыхивают ссоры.

В центре историй оказался Иван Колесников. Якобы актёр позволял себе опаздывать, срывать график, грубить коллегам и вести себя подчёркнуто высокомерно.

Кульминацией стал конфликт с оператором. Колесников заявил, что тот портит кадры. Оператор обиду не проглотил, завязалась перепалка, которая едва не закончилась дракой. После этого сотрудник уволился. Официальных подтверждений этой версии нет, но слухи разошлись широко.

Позиция компании

Слухи о скандалах дошли до такой степени, что кинокомпании «Триикс Медиа» пришлось выступить с официальным заявлением. В своём Telegram-канале представители студии тогда опровергли информацию о конфликтах на съёмочной площадке.

По их словам, команда, наоборот, работала слаженно, а отношения между актёрами и съёмочной группой только окрепли. В любом случае, недоразумения смогли уладить, раз пятый сезон все же увидел свет.