Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)

Это не детектив, но стычек и скандалов там будет хватать сполна.

Когда зрители думали, что провинциальные драмы уже ничем не удивят, Okko тихо доснял проект, который ломает привычный образ «деревенской идиллии».

Okko и «Среда» объявили: съёмки драматического сериала «Враги» официально завершены. Но о чём будет эта история? Кто играет? И как обычное соседство превращается в открытую войну?

Семейная история, которая превращается в конфликт

В центре сюжета — семья Телегиных. Ради чистого воздуха и здоровья сына с иммунным заболеванием они строят в деревне под Ельцом современный барнхаус. Им кажется, что здесь наконец будет тишина, лес, река и редкое ощущение «новой жизни». Но этот рай трескается сразу — главный раздражитель оказывается не климат, а соседи.

Москвичи против местных

Кулешовы — старожилы деревни. Их бытовое хамство сперва выглядит как привычное деревенское ворчание, но постепенно мелкие стычки перерастают в открытую агрессию. То, что начиналось с грязных шуточек и взаимных претензий, превращается в вражду, где каждый шаг — вызов, а каждый жест — ответный удар.

Команда, которая уже доказала, что умеет делать хиты

Режиссёр Душан Глигоров снимает сериал по сценарию Олега Маловичко. За камерой — Батыр Моргачёв, оператор «Хрустального», «Аутсорса» и «Химеры». В ролях — Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксёнова, Анна Михалкова, Нил Бугаев, Елена Морозова и другие.

На площадке они собрали редкий баланс: сильный сценарий, точную режиссуру и визуальный стиль, который держит напряжение даже в бытовых сценах.

«Враги» — о людях, в которых намешано всё

Анна Михалкова, сыгравшая главу семейства Кулешовых, говорит о проекте просто: когда складываются сценарий, режиссёр и оператор, — это удача. Но главное — история о том, что в людях всегда живут и свет, и тьма. И иногда именно соседи помогают увидеть, какая доля чего в каждом из нас.

