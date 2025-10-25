Меню
Семейная империя трещит по швам: тизер 2 сезона «Золотого дна» показал, кто пойдет на дно первым (видео)

25 октября 2025 15:42
Кадр из сериала «Золотое дно»

Зрителям обещают 10 захватывающих эпизодов.

Семейные тайны, деньги и предательства снова на экране — онлайн-кинотеатры START и «Иви» показали тизер второго сезона сериала «Золотое дно». Градовы возвращаются, но теперь их ждёт настоящая война за выживание.

Дата выхода пока не объявлена, однако интрига обещает быть жаркой.

Градовы на грани банкротства

Во втором сезоне у семьи Градовых всё рушится. Компания «Галактика» попадает под санкции, счета тают, а репутация, выстроенная годами, трещит по швам. Каждый член семьи спасается по-своему — кто-то пытается удержать бизнес, кто-то просто не утонуть.

Новый враг — старый знакомый

На сцену выходит предприниматель Верещагин — человек жёсткий, мстительный и с холодным расчётом. После ссоры с Градовым-старшим он решает «отжать» компанию целиком. Начинается игра без правил, где слово «честь» больше не значит ничего.

Те же лица, новые роли

К своим персонажам вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Павел Попов. Режиссёр Илья Ермолов снова держит ритм — камера скользит по кабинетам, где решения принимаются за миллионы, а за улыбками прячется страх.

Кадр из сериала «Золотое дно»

Битва за миллиарды

Десять серий нового сезона обещают быть мрачнее, динамичнее и откровеннее. «Золотое дно» больше не про роскошь, а про цену человеческих слабостей. Кто удержится на плаву, когда золото начнёт тонуть, зрители узнают уже совсем скоро — и, кажется, без потерь не обойдётся.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Снигирь раскрыла секрет успеха «Аноры». А еще мы рассказывали про сериал «Танго на осколках» с участием актрисы.

Фото: Кадр из сериала «Золотое дно»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
