Семейка Аддамс в гостях у Пеннивайза: в «Уэнсдэй» нашли отсылки к Стивену Кингу — Тим Бертон оставил их на самом видном месте

Некоторые моменты в сериале пересекаются с «Оно».

Сериал «Уэнсдэй» творчески переосмысливает классических персонажей Аддамсов. Хотя он сохраняет связь с оригинальными комиксами, создатели добавили множество отсылок к культовым мастерам хоррора.

Визуальный стиль явно наследует эстетику Тима Бертона, который выступил продюсером проекта. Но на этом источники вдохновения не заканчиваются.

Авторы сериала заимствовали идеи и из произведений Стивена Кинга. Внимательные зрители могут заметить детали, напрямую отсылающие к знаменитому роману «Оно».

Город в сериале «Уэнсдэй»

Хотя основные события «Уэнсдэй» происходят в академии Невермор, важную роль играет соседний городок Джерико. Именно здесь разворачиваются многие таинственные события сериала.

Создатели намеренно ввели этот провинциальный городок как отсылку к классическим произведениям Стивена Кинга.

В романах Кинга маленькие города часто скрывают самые мрачные секреты. Наиболее очевидная параллель проводится с Дерри — вымышленным городом из «Оно», где происходят сверхъестественные события по вине Пеннивайза.

Герои сериала «Уэнсдэй»

Создатели «Уэнсдэй» уделили особое внимание характерам героев. Конфликт между мрачной Уэнсдэй и жизнерадостной Энид стал одной из самых ярких линий сериала. Их противоречивые личности создавали напряженность, которая во многом определила успех проекта.

Вдохновение авторы черпали и в классике Стивена Кинга. В интервью они не раз упоминали «Клуб неудачников» из романа «Оно». Как и герои Кинга, персонажи «Уэнсдэй» объединяются, несмотря на различия, чтобы противостоять общему злу.

