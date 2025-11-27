Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться

От Паши Семёнова просто так не уйти — и «убить» тоже не вышло. Новые фото со съёмок восьмого сезона «Невского» снова подтверждают: герой возвращается на службу и выглядит так, будто финал прошлого сезона был лишь разминкой перед бурей.

Кадры разлетаются по сети, а комментарии под ними — как маленький фокус-групповой срез ожиданий. Семёнов снова в форме, снова в деле. Но по выражению лиц фанатов — доверие хрупкое: один ложный шаг сценаристов, и интернет сгорит.

Что видно на новых кадрах

Грязь на форме, разбитые декорации, статика напряжённых кадров — и никакого намёка на покой. В обсуждениях зрители пересчитывают детали: сколько серий снято, когда будет продолжение, кто стоит рядом с Пашей. Контраст резкий — образ героя намеренно «не причёсан», и многим это нравится: «не до укладки, если вокруг бой», «естественно, так и должно смотреться».

Главное в дискуссии — не Семёнов

Ожидание — вот настоящий мотор обсуждений. Люди спрашивают о дате премьеры, спорят, будет ли сезон к лету 2026-го или ближе к осени. Кто-то уверенно пишет: «18 серий уже готовы, следующая блок-съёмка — с 6 по 23 декабря». Другие сомневаются, но продолжают держаться за надежду.

Самая болезненная тема — Белова

В комментариях всё чаще звучит тревога: «У меня есть инфа, что её всё-таки убили — надеюсь, это неправда, потому что ходят слухи, что она решила уйти из сериала», «Давно не появлялась», «Неужели ушла из сериала?», «Не первый раз читаю именно слухи, что Маслова решила уйти из проекта. С чего бы ей отказываться от съёмок, если актриса любит свою Таню Белову и очень дорожит этой ролью?»

Одни уверены, что это всего лишь пауза, другие уже строят теории о возможной смерти или тюремной арке для героини. «Хочется, чтобы они были живы и вместе, без бесконечных трагедий», — пишут зрители, и это, кажется, коллективный диагноз.

В итоге одно ясно: восьмой сезон «Невского» ещё не вышел, а градус обсуждений уже выше, чем у финала предыдущего. И если на этих фото Семёнов стоит живой — значит, интрига только начинается.

Также прочитайте: «Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала