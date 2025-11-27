Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться

Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться

27 ноября 2025 08:27
Кадр из сериала «Невский»

Что пишут люди и сколько серий уже отснято?

От Паши Семёнова просто так не уйти — и «убить» тоже не вышло. Новые фото со съёмок восьмого сезона «Невского» снова подтверждают: герой возвращается на службу и выглядит так, будто финал прошлого сезона был лишь разминкой перед бурей.

Кадры разлетаются по сети, а комментарии под ними — как маленький фокус-групповой срез ожиданий. Семёнов снова в форме, снова в деле. Но по выражению лиц фанатов — доверие хрупкое: один ложный шаг сценаристов, и интернет сгорит.

Что видно на новых кадрах

Грязь на форме, разбитые декорации, статика напряжённых кадров — и никакого намёка на покой. В обсуждениях зрители пересчитывают детали: сколько серий снято, когда будет продолжение, кто стоит рядом с Пашей. Контраст резкий — образ героя намеренно «не причёсан», и многим это нравится: «не до укладки, если вокруг бой», «естественно, так и должно смотреться».

Главное в дискуссии — не Семёнов

Ожидание — вот настоящий мотор обсуждений. Люди спрашивают о дате премьеры, спорят, будет ли сезон к лету 2026-го или ближе к осени. Кто-то уверенно пишет: «18 серий уже готовы, следующая блок-съёмка — с 6 по 23 декабря». Другие сомневаются, но продолжают держаться за надежду.

Самая болезненная тема — Белова

В комментариях всё чаще звучит тревога: «У меня есть инфа, что её всё-таки убили — надеюсь, это неправда, потому что ходят слухи, что она решила уйти из сериала», «Давно не появлялась», «Неужели ушла из сериала?», «Не первый раз читаю именно слухи, что Маслова решила уйти из проекта. С чего бы ей отказываться от съёмок, если актриса любит свою Таню Белову и очень дорожит этой ролью?»

Одни уверены, что это всего лишь пауза, другие уже строят теории о возможной смерти или тюремной арке для героини. «Хочется, чтобы они были живы и вместе, без бесконечных трагедий», — пишут зрители, и это, кажется, коллективный диагноз.

В итоге одно ясно: восьмой сезон «Невского» ещё не вышел, а градус обсуждений уже выше, чем у финала предыдущего. И если на этих фото Семёнов стоит живой — значит, интрига только начинается.

Также прочитайте: «Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Читать дальше 28 ноября 2025
«Ну прямо, "восстание мертвецов"!»: в Сеть утекли подробности 8 сезона «Невского» — Семенов и Мельников снова в строю (спойлеры) «Ну прямо, "восстание мертвецов"!»: в Сеть утекли подробности 8 сезона «Невского» — Семенов и Мельников снова в строю (спойлеры) Читать дальше 26 ноября 2025
Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Читать дальше 28 ноября 2025
«Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак «Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак Читать дальше 28 ноября 2025
Что будет, если объединить два главных хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел»? Зрители наконец узнают ответ в 8 сезоне Что будет, если объединить два главных хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел»? Зрители наконец узнают ответ в 8 сезоне Читать дальше 27 ноября 2025
«Никогда в жизни не испытывала таких острых переживаний»: зрители объяснили, почему «Константинополь» — чуть ли не лучший сериал 2025 года «Никогда в жизни не испытывала таких острых переживаний»: зрители объяснили, почему «Константинополь» — чуть ли не лучший сериал 2025 года Читать дальше 24 ноября 2025
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Читать дальше 28 ноября 2025
В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше