Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн»

Последние годы Антон Васильев очень популярен, особенно он запомнился ролью Павла Семенова в сериале «Невский». 2026 год для актера будет также насыщенным, он появится в не менее чем 8 новых проектах, в том числе сериале «Приговор». Актерский состав этого сериала весьма интересен.

О чем сериал

Приговор — российская криминальная драма 2026 года, режиссёра Дениса Карышева. Сюжет рассказывает о Савве, который после 22 лет заключения пытается начать честную жизнь, но вскоре оказывается втянутым в криминальные разборки и шантаж.

Почему стоит посмотреть

Меня этот сериал заинтересовал не только сюжетом. Роль Саввы сыграет Антон Васильев. Также в сериале стоит ждать Карину Андоленко, которая знакома зрителям по роли детектива Анны Спасской. Она сыграет роль жены следователя. Однако это еще не все. Также в сериале сыграет звезда «Ментовских войн» Александр Устюгов.

От сериала стоит ждать насыщенного экшена и драмы, что делает его прекрасным выбором для любителей детективных историй. Конечно, меня привлекло и то, что в создании сериала участвовал телеканал НТВ, который долгие годы специализируется на детективных историях.