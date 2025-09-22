Семь сериалов подряд: «Триикс Медиа» создала для НТВ хиты года — от «Невского 8» до «Ничьи в пользу КГБ»

Главные премьеры сезона, которые зрители увидят на экране в ближайшие месяцы.

Петербургская кинокомпания «Триикс Медиа» готовит сразу семь новых сериалов для НТВ.

Четыре из них связаны с любимыми франшизами канала, три — абсолютно новые истории. Все проекты уже находятся в производстве. Для зрителей это означает, что 2025 и 2026 годы пройдут под знаком «трииксовских» премьер.

«Васька» (30 серий)

Съёмки начались в ноябре 2024 года и идут до сих пор. Сериал расскажет о парне с окраины Петербурга, пытающемся вырваться из криминального круга.

Конфликт обостряется, когда он становится свидетелем преступления.

На экране — Роман Грибков и Александр Барановский. Премьера ожидается в первой половине 2026 года.

«Первый отдел 5» (30 серий)

Новый сезон о следователях стартовал в производстве в марте 2025 года.

Герои Иван Колесников и Сергей Жарков ведут дело против крупной сети мошенников с покровителями «наверху».

По традиции, цикл производства занимает 15–17 месяцев, значит, премьера возможна в середине 2026 года.

«Невский 8» (30 серий)

Съёмки стартовали в апреле 2025 года. Восьмой сезон продолжит историю оперативников Васильева и Паламарчука.

На этот раз расследование убийства бизнесмена выведет их на сеть коррупции и криминала.

Если монтаж и озвучка займут привычные сроки, премьера может состояться летом 2026-го, но НТВ часто переносит топовые хиты на осень.

«Новая земля» (20 серий)

Проект стартовал в мае 2025 года. В центре сюжета — группа людей, решивших построить новое поселение на Севере.

Но идиллия оборачивается борьбой за выживание и встречей с мрачными тайнами территории.

Главная роль — Александр Константинов. Показ ориентировочно состоится в 2026 году.

«Леший» (30 серий)

Съёмки начались в июне 2025 года. История деревни, где каждое исчезновение связывают с мифическим Лешим.

Что за этим стоит — преступники или реальная мистическая сила? В главных ролях Евгений Терских и Владимир Маслаков.

В эфир — не раньше второй половины 2026 года.

«Шеф 8» (30 серий)

Стартовало производство в августе 2025 года. Андрей Чубченко снова в роли полковника Стасова.

На этот раз ему предстоит столкнуться с бандой, контролирующей целый район Петербурга.

Съёмочный цикл займёт полтора года, значит, выход на экраны стоит ждать не раньше весны 2027-го, но НТВ может ускорить монтаж ради рейтингов.

«Ничья в пользу КГБ» (8 серий)

Проект Михаила Вассербаума начали снимать в августе 2025 года.

Шпионский триллер о молодой разведке, которая ведёт рискованную операцию против иностранных агентов.

В главных ролях — Денис Нурулин и Даниил Степанов. Премьера возможна уже в конце 2026 года, так как формат короче — всего 8 серий.

Семь проектов подряд — вызов даже для опытной «Триикс Медиа». Канал заявляет, что ключевые хиты — «Невский 8» и «Первый отдел 5» — зрители точно увидят до середины 2026 года.

Остальные проекты распределят по сезонам, чтобы у НТВ не было пауз в расписании.

Источник: Мир современного кино

Также прочитайте: Эти 5 криминальных мини-сериалов не зря называют эталонными: каждый эпизод как произведение искусства