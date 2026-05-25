Семь раз укради — один раз попадись: лучшие фильмы об авантюристах, которым веришь до последнего

Интеллект, шарм и ни капли раскаяния — эти герои делают обман искусством.

Если хочется кино, где герои не стреляют, а просчитывают, не дерутся, а блестяще манипулируют, — эта подборка для вас.

В ней нет простых преступников: только гении афер, чьи комбинации заставляют зрителя болеть за них до самого финала.

«Поймай меня, если сможешь»

До 21 года он успел побыть пилотом Pan Am, юристом, врачом и миллионером — и всё это без единого диплома.

Фрэнк Абигнейл-младший (Леонардо Ди Каприо) обводит вокруг пальца банки, авиакомпании и даже ФБР.

Его преследует агент Карл Хэнрэтти (Том Хэнкс), превращая охоту в шахматную партию длиной в годы.

История основана на реальных событиях — и удивляет тем, как легко талант и обаяние побеждают систему.

«Одиннадцать друзей Оушена»

Дэнни Оушен выходит из тюрьмы и в ту же ночь решает провернуть аферу века: ограбить три крупнейших казино в Лас-Вегасе, принадлежащих одному миллиардеру.

Он собирает идеальную команду — карточного шулера, взломщика, акробата и техника с золотыми руками.

Всё, как в хорошем джазе: слаженно, изящно и с чувством ритма. А когда ставки становятся личными, на карту встаёт не только добыча, но и любовь.

«Город воров»

Бостон. Район Чарльзтаун, где грабители банков — почти династия. Даг (Бен Аффлек) всю жизнь живёт по законам улицы, пока случайно не влюбляется в девушку, которую сам однажды взял в заложники.

Теперь ему нужно провернуть последнее дело и вырваться из замкнутого круга. Криминальный триллер с сильной моральной драмой: как далеко можно зайти ради второй попытки на жизнь?

«Связь»

Владелец мафиозного клана хранит в доме целое состояние. Его подруга и новая соседка решают украсть всё до копейки и сбежать. Но в их плане есть слабое место — чувства.

Между героинями вспыхивает страсть, и риск перестаёт быть игрой. Напряжённый, чувственный и умный триллер братьев Вачовски, снятый до «Матрицы», с блестящей Дженнифер Тилли.

«Читай по губам»

Она — скромная сотрудница офиса, глуховата, но невероятно наблюдательна. Он — бывший вор, ищущий шанс начать заново.

Вместе они создают схему, в которой её способность читать по губам становится главным оружием. Удивительно тонкое французское кино о том, как доверие и риск могут сплестись в идеальную аферу.

«Грабитель с крыши»

Бывший военный, потерявший всё, решает на отчаянный шаг — ограбить сеть ресторанов, чтобы прокормить семью.

Но его аккуратность и уважение к людям превращают преступление в парадокс: зритель не осуждает, а сочувствует.

Позже он возвращается, чтобы искупить вину, но система не прощает даже тех, кто украл во имя добра.

«Гнев человеческий»

После серии нападений на инкассаторов в компанию устраивается новый сотрудник — молчаливый и опасно собранный мистер Х.

Он стреляет с идеальной точностью, действует хладнокровно и явно что-то скрывает. Когда выясняется, что за его спокойствием стоит личная трагедия, история превращается в жестокий реванш.

Кино Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом — это не просто триллер, а демонстрация холодной математики возмездия.