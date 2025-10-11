Сел смотреть ради любопытства — завис до финала: сколько серий в «Рейсе-314» и почему остановиться на одной невозможно

Сериал «Рейс-314» наконец полностью вышел, и теперь зрители могут посмотреть всю историю целиком. Если вы думаете, что на это уйдут недели или даже месяцы, как с «Великолепным веком», то ошибаетесь.

На этот раз всё куда динамичнее: история чиновника-самозванца, оказавшегося за штурвалом пассажирского самолёта, умещается в считаные вечера.

Сколько серий в сериале «Рейс-314»

Первый сезон проекта состоит всего из 13 серий. Они выходили на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier с 22 сентября по 1 октября 2025 года — по четыре серии в неделю, с понедельника по четверг. Теперь все эпизоды доступны сразу, без ожидания, и можно одним дыханием досмотреть весь сюжет до финала.

Такой формат под стать самой истории — стремительный, без остановок, где события нарастают с каждой минутой. Ни затянутых диалогов, ни долгих подготовок: герои падают в хаос буквально с первого эпизода.

О чём сериал

Главный герой, беглый чиновник Иван Никогда (Максим Лагашкин), скрывается от следствия под видом пилота рейса «Москва — Владивосток». Полёт начинается спокойно, но всё рушится, когда настоящий командир умирает прямо во время рейса.

На борту — десятки пассажиров, среди которых и те, кого герой когда-то обманул. Управлять самолётом он, конечно, не умеет.

Каждая серия — новый виток безумия: кто-то пытается взять управление, кто-то спасает себя, а кто-то просто снимает происходящее на телефон. Ситуация балансирует между комедией и катастрофой, но финал обещает одно — посадка будет жёсткой.

Кто создавал и кто сыграл

Сценарий и режиссуру взял на себя Степан Абрамов. Продюсерская команда — Тина Канделаки, Аркадий Водахов и Ибрагим Мамедов. В ролях: Максим Лагашкин, Анна Невская, Анастасия Попова, Агриппина Стеклова и Артём Сучков.

Съёмки проходили летом 2024 года, а к премьере подошли с почти документальной точностью — в каждой сцене чувствуется напряжение настоящего полёта.

«Рейс-314» стал редким примером комедии, где смеются не над глупостью героев, а над самой жизнью, когда всё выходит из-под контроля. Сериал уже полностью вышел, и теперь можно оценить весь маршрут — от взлёта до посадки — за один уик-энд.

Писали также про самые громкие и яркие новинки осени 2025: 6 сериалов, что изменят ваше восприятие азиатского кино — не уснете до самого утра.