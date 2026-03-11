Меню
Сел на лавочку и закрыл глаза. Зрители годами спорят, умер ли Гоцман в финале «Ликвидации» — разбираемся

Сел на лавочку и закрыл глаза. Зрители годами спорят, умер ли Гоцман в финале «Ликвидации» — разбираемся

11 марта 2026 16:40
Кадр из сериала «Ликвидация»

Почему финал сериала вызывает столько вопросов?

«Ликвидация» вышла почти два десятилетия назад, но зрители продолжают пересматривать сериал и обсуждать его детали. Особенно много вопросов вызывает финальная сцена.

После последней схватки с Академиком-Кречетовым Давид Гоцман садится на скамейку возле интерната. Он устал, ранен и явно вымотан происходящим.

Герой слушает хор мальчишек, закрывает глаза — и камера постепенно отъезжает. Именно этот момент и стал причиной многочисленных споров.

Почему многие зрители решили, что Гоцман умер

Часть зрителей считает, что финал намекает на смерть героя. На протяжении всего сериала несколько раз подчеркивается, что у Гоцмана проблемы с сердцем.

Кроме того, в новеллизации истории финал действительно был трагическим. В книге описывается, как сердце героя не выдерживает, а перед смертью ему даже мерещится погибший водитель Васька Соболь.

По сюжету это выглядит как символическая сцена — будто старый товарищ пришел «забрать» его.

Но в сериале финал сделали другим

Однако в телевизионной версии история заканчивается иначе. В финальных кадрах зрители видят, как из машины выходят Нора, Якименко, Довжик и Тишак. Они радостно бегут вперед, что выглядит совсем не так, как сцена прощания с умершим человеком.

Позже режиссер сериала Сергей Урсуляк подтвердил: вариант, где Гоцман умирает, действительно рассматривался. Но в итоге от него отказались. Создателям показалось несправедливым завершать историю смертью героя после 14 серий борьбы.

По официальной версии Гоцман выжил

Поэтому финал сериала оставили открытым, но с очевидным намеком: Давид Гоцман просто уснул от усталости.

А значит, главный герой одной из самых любимых криминальных историй российского телевидения все-таки остался жив.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
