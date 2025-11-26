Меню
Секунды в финале 2 сезона — и столько слухов: теперь точно известно, кого сыграет Ева Грин в «Уэнсдей», и фанаты не угадали

26 ноября 2025 14:44
Кадр из фильма «Три мушкетёра: Миледи» (2023), сериала «Уэнздей»

Это точно будет что-то шедевральное.

Ева Грин не просто пришла в «Уэнсдей-3» — она забирает с собой самый тёмный секрет семьи Аддамс. Подтверждено: та самая фигура в красном из финала второго сезона — не фанатский фантом и не камео Леди Гаги.

Кто такая Офелия и почему её возвращение важно

В третьем сезоне впервые покажут персонажа, о котором сериал говорил много, но показывал осторожно — только со спины, только во вспышках, как угрозу, о которой лучше не знать.

По сюжету Офелия — сестра Мортиши и обладательница мощных экстрасенсорных способностей. Дар оказался не благословением, а причиной кошмара: мать отправила её в психиатрическую клинику Willow Hill, откуда Офелия сбежала и пропала.

Финал второго сезона уже намекал на разворот

Мортиша вручает Уэнсдей дневник Офелии, а следом — короткий, но главный эпизод. Подвал, решётка, красное платье и надпись кровью: Wednesday должна умереть. Тогда лицо нам не показали — теперь ясно, кого скрывал кадр. Героиню сыграет Ева Грин, и это первое официально подтвержденное крупное усиление третьего сезона. Таким образом Netflix ставит точку в слухах: ни Розалин Роттвуд, ни Леди Гага к образу Офелии отношения не имеют.

История внутри франшизы

В адаптации 1960-х обе роли — Мортиши и Офелии — играла одна актриса, лишь меняя цвет парика. Новый сезон расширяет семейную линию иначе: не зеркалом, а конфликтом. Если Мортиша — холодная сдержанность, то Офелия — неконтролируемый всплеск силы. Вопрос теперь один: зачем ей возвращаться к племяннице?

Второй сезон стал четвертым самым просматриваемым англоязычным сериалом Netflix, а первый по-прежнему лидирует за всё время. Теперь интрига не в том, будет ли продолжение — а в том, кто выйдет из подвала первым: тётя или тьма, которую она принесёт.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему школа из «Уэнсдэй» называется «Невермор».

Фото: Кадр из фильма «Три мушкетёра: Миледи» (2023), сериала «Уэнздей»
Екатерина Адамова
