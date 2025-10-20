«Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена

Представители НВО пока избегают комментариев, но актеры спин-оффа не молчат.

Уже в начале 2026 года зрителей ждёт новый спин-офф «Игры престолов» — «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь». В отличие от масштабной саги о Железном троне, это камерная история о простом рыцаре Дункане и его оруженосце Эгге, странствующих по Вестеросу. Ни драконов, ни Белых ходоков — только суровая реальность Семи Королевств, показанная через призму приземлённых подвигов. И, возможно, один Ведьмак.

Настоящей неожиданностью может стать камео, о котором намекнул сам исполнитель главной роли — Питер Клаффи. В одном из недавних интервью он неожиданно завел разговор о Генри Кавилле, восхищаясь его работой в сериале «Ведьмак».

«Мой Дунк, когда пытается выдавать себя за великого рыцаря — это такая менее сексуальная и менее харизматичная версия Геральта из Ривии», — пошутил актер.

Когда журналист поинтересовался, не скрывается ли тут намёк на камео, Клаффи замялся, переглянулся с ассистенткой HBO и выдал: «Вы этого не слышали», сообщает 7kingdoms.

Этот загадочный обмен репликами мгновенно взбудоражил фанатов, ведь в мире «Игры престолов» хватает неожиданных камео. Помните Эда Ширана в 7 сезоне оригинального сериала? Так вот: появление Кавилла в «Межевом рыцаре» даже логичнее!

Поклонники годами прочили актеру роль Эйгона Завоевателя, и теперь у него может появиться шанс появиться в мире Мартина — пусть и в неожиданном амплуа.

Остается лишь гадать, встретим ли мы Геральта на дорогах Вестероса — создатели умеют держать интригу так же хорошо, как ее нагнетать.

