Этот фильм 18+ — номер один в прокате: за выходные заработал 166 000 000 рублей, обогнав «Чебурашку 2»

Кажется, сейчас в кинотеатры активно идут взрослые, а не дети.

Психологический триллер «Горничная» неожиданно возглавил российский прокат. За уик-энд с 29 января по начало февраля картина, по предварительным данным, собрала 166 млн рублей.

Фильм с Амандой Сайфред и Сидни Суини обошёл более шумные релизы и вышел на первое место. Для напряженной камерной истории это редкий результат.

Триллер про новую жизнь, которая не задалась

Главная героиня Милли пытается оставить прошлое позади и устраивается работать горничной в богатый дом. Возможность кажется спасением и шансом начать заново. Но в особняке быстро становится ясно: за внешним благополучием скрывается напряжение. Хозяйка дома встречает девушку холодно, а в семье чувствуется недосказанность.

Постепенно Милли понимает, что оказалась в центре чужих тайн. Чем ближе она к разгадке, тем сильнее прошлое напоминает о себе. История строится на недоверии, скрытых мотивах и ощущении угрозы. Пол Фиг делает ставку не на резкие повороты, а на нарастающее напряжение. «Горничная» — это триллер про попытку начать с нуля и цену, которую иногда приходится за это платить.

Как выглядит топ проката

На втором месте — «Чебурашка 2» со сборами 105 млн рублей. Третью строчку занял боевик «Гренландия 2: Миграция» с 72 млн. В пятерку также вошли «Возвращение в Сайлент Хилл» (66 млн) и «Левша» (61 млн). Уик-энд показал, что зритель сейчас выбирает напряженные истории и знакомые имена.