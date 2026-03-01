Секретный эпизод «Первого отдела» выйдет еще до финала: Брагин столкнется с настоящим преступником

Пятый сезон «Первого отдела» на НТВ оказался не таким длинным, как ожидали зрители. Вместо заявленных 30 серий в эфир выйдут только 20. И это при том, что проект стабильно держится в лидерах.

Премьера в 2026 году собрала долю 26,4% в категории «Все 18+» — фактически лучший показатель среди российских сериалов последних лет. Казалось бы, логично расширять успех. Но канал пошёл другим путём.

Эксклюзив уходит в онлайн

По данным Peterburg2.ru, все 30 эпизодов действительно были сняты, однако часть материала станет доступна эксклюзивно на платформе «Иви». Такая схема для проекта не нова: в предыдущих сезонах количество серий тоже варьировалось — от 20 до 30.

Получается, телевизионный зритель увидит сокращённую версию, а полную историю — только онлайн.

Секретная серия в Новых русских сенсациях

Самый неожиданный ход — специальный выпуск 1 марта в программе «Новые русские сенсации». Там покажут ранее не анонсированную серию.

Зрителям обещают столкновение Брагина с настоящим преступником, а также закулисье проекта: подготовку актёров, работу с материалами Следственного комитета и реальные детали профессии.

Отдельное внимание — дублёру Сергея Жаркова, который исполняет роль Михаила Шибанова, и визиту Ивана Колесникова в настоящий Следственный комитет. Такой подход добавляет сериалу документальной фактуры.

Когда финал

Финальные серии пятого сезона выйдут на НТВ 2 марта в 20:00. Онлайн-показы доступны на «Иви» и во время рестримов канала.

Очевидно одно: сокращение сезона — это не ошибка, а продуманная стратегия. Интрига вокруг «секретного» эпизода только усиливает интерес. И, судя по реакции аудитории, ход сработал.