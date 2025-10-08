Секретному визиту Джеки Чан в Казахстан нашли объяснение: «Доспехи Бога 4» снимут в Алма-Ате?

Джеки Чан задумал масштабное расширение своей знаменитой франшизы «Доспехи Бога». Для каждой части культовой серии актёр и режиссер всегда тщательно подбирал места съёмок. Предстоящий четвёртый фильм не станет исключением из этого правила.

Нужные пейзажи для новой картины звезда уже нашел в Казахстане. Для личного знакомства с локациями Чан специально совершил туда рабочую поездку.

«Доспехи Бога 4» в Казахстане

Легендарная франшиза «Доспехи Бога» обретет новое дыхание в казахстанских локациях. Местная кинокомпания Salem Entertainment официально объявила о запуске производства четвертой части культовой саги с Джеки Чаном в главной роли. Картина под интригующим названием «Ультиматум» продолжит знаменитую приключенческую эпопею.

Сентябрьский визит 71-летнего актера в Алма-Ату был вовсе не случайным — мэтр кинематографа лично инспектировал потенциальные съемочные площадки, тщательно подбирая натуры для будущих приключений.

Но секретность породила множество предположений. Отдельные медиа даже утверждали, что визит звезды связан с футбольным матчем между мадридским «Реалом» и казахстанским «Кайратом», не подозревая о настоящих планах голливудской легенды.

Франшиза «Доспехи Бога»

Серия лент родилась ещё в 1986 году и подарила Джеки Чану мировую известность. Зрители всего мира полюбили эти фильмы за зрелищные трюки и динамичные поединки.

Последняя на данный момент часть под названием «Миссия Зодиак» вышла более десяти лет назад — в 2012 году.

О чём будет новая часть и когда именно стартуют съёмки — пока остаётся загадкой. Создатели хранят интригу, не раскрывая деталей предстоящего проекта.

