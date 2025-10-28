Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани

Появление Якена Хгара в черных камерах Красного Замка давно вызывает вопросы у поклонников «Игры престолов».

Безликий убийца, который умеет проникать куда угодно и не оставляет следов, внезапно оказывается среди самых опасных заключённых.

Дальше — ещё страннее: он отправляется на Север вместе с караваном Йорена, а затем просто исчезает в Харренхолле. Зачем? Новая теория фанатов предлагает неожиданно цельную версию.

Черные камеры: место, куда он пришёл сам

Третий уровень подземелий Красного Замка — не временная темница. Здесь держат опасных или слишком важных узников.

Нед Старк сидел именно здесь. Тирион — тоже. И именно здесь оказался Якен Хгар.

Но на обычного преступника он не похож: ни голоден, ни измождён, ни напуган. Фанаты справедливо предположили: чтобы попасть в черные камеры, он не был пойман. Он сам выбрал это место — через тайные ходы или с помощью влиятельного человека. Миссия начиналась именно здесь.

Его не ловили — он маскировался

Версия о неудавшемся покушении отпадает сразу. Человек уровня Безликого не стал бы так подставляться, да и о громком инциденте в замке знали бы все.

Гораздо логичнее другое: Хгару нужно было попасть в караван Йорена. И единственный способ оказаться в группе новобранцев Ночного Дозора незаметно — быть вытащенным из черных камер как обычным заключённым.

Никто не заподозрит убийцу, если он идёт к стене вынужденным путём.

Караван Йорена: почему именно он

Здесь теория становится особенно убедительной. В караване должны были оказаться:

Джендри — бастард Роберта, которого Варис спасал от расправы.

Арья — случайно найденная Йореном.

И самый важный человек — Нед Старк, который по договорённости должен был признать вину и отправиться на Стену.

Караван ждал именно его. И именно с ним могло быть связано появление Якена.

Цель миссии: Нед Старк

Поклонники отмечают: Хгар не проявляет интереса к Джендри и явно не знает, что Арья присоединится к каравану. Он не делает попыток устранить кого-то из них, хотя мог бы.

Но вот тот, кто точно должен был ехать на Север — Нед — идеально вписывается в возможный заказ. Его врагов было более чем достаточно. Но есть один персонаж, который совпадает по всем критериям: богат, информирован, связан с Браавосом и мотивирован.

Следы ведут к Мизинцу

Теория указывает именно на него:

Он знал о плане отправить Неда на Стену.

У него есть деньги и связи в Браавосе.

Он понимал, что если Нед доберётся до Севера, то расскажет семье правду о предательстве.

Он давно работал над тем, чтобы столкнуть Старков и Ланнистеров.

Заказ Безликим идеально укладывается в стиль Петра Бейлиша. А тот факт, что Джоффри внезапно сорвал казнь и нарушил договорённость, просто спутал карты всем — включая самого заказчика.

Почему Якен исчез

Когда Нед был внезапно казнён, миссия стала бессмысленной. Хгар не убивает никого из каравана, не пытается «исправить» ход событий. Он меняет личность в Харренхолле и уходит: работа, ради которой он появился в столице, потеряла смысл.

