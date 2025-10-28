Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани

Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани

28 октября 2025 23:17
Якен Хгар

Безликий появился в столице не случайно — новая версия уверенно складывает кусочки пазла.

Появление Якена Хгара в черных камерах Красного Замка давно вызывает вопросы у поклонников «Игры престолов».

Безликий убийца, который умеет проникать куда угодно и не оставляет следов, внезапно оказывается среди самых опасных заключённых.

Дальше — ещё страннее: он отправляется на Север вместе с караваном Йорена, а затем просто исчезает в Харренхолле. Зачем? Новая теория фанатов предлагает неожиданно цельную версию.

Черные камеры: место, куда он пришёл сам

Третий уровень подземелий Красного Замка — не временная темница. Здесь держат опасных или слишком важных узников.

Нед Старк сидел именно здесь. Тирион — тоже. И именно здесь оказался Якен Хгар.

Но на обычного преступника он не похож: ни голоден, ни измождён, ни напуган. Фанаты справедливо предположили: чтобы попасть в черные камеры, он не был пойман. Он сам выбрал это место — через тайные ходы или с помощью влиятельного человека. Миссия начиналась именно здесь.

Его не ловили — он маскировался

Версия о неудавшемся покушении отпадает сразу. Человек уровня Безликого не стал бы так подставляться, да и о громком инциденте в замке знали бы все.

Гораздо логичнее другое: Хгару нужно было попасть в караван Йорена. И единственный способ оказаться в группе новобранцев Ночного Дозора незаметно — быть вытащенным из черных камер как обычным заключённым.

Никто не заподозрит убийцу, если он идёт к стене вынужденным путём.

Караван Йорена: почему именно он

Здесь теория становится особенно убедительной. В караване должны были оказаться:

  • Джендри — бастард Роберта, которого Варис спасал от расправы.

  • Арья — случайно найденная Йореном.

  • И самый важный человек — Нед Старк, который по договорённости должен был признать вину и отправиться на Стену.

Караван ждал именно его. И именно с ним могло быть связано появление Якена.

Цель миссии: Нед Старк

Поклонники отмечают: Хгар не проявляет интереса к Джендри и явно не знает, что Арья присоединится к каравану. Он не делает попыток устранить кого-то из них, хотя мог бы.

Но вот тот, кто точно должен был ехать на Север — Нед — идеально вписывается в возможный заказ. Его врагов было более чем достаточно. Но есть один персонаж, который совпадает по всем критериям: богат, информирован, связан с Браавосом и мотивирован.

Следы ведут к Мизинцу

Теория указывает именно на него:

  • Он знал о плане отправить Неда на Стену.

  • У него есть деньги и связи в Браавосе.

  • Он понимал, что если Нед доберётся до Севера, то расскажет семье правду о предательстве.

  • Он давно работал над тем, чтобы столкнуть Старков и Ланнистеров.

Заказ Безликим идеально укладывается в стиль Петра Бейлиша. А тот факт, что Джоффри внезапно сорвал казнь и нарушил договорённость, просто спутал карты всем — включая самого заказчика.

Почему Якен исчез

Когда Нед был внезапно казнён, миссия стала бессмысленной. Хгар не убивает никого из каравана, не пытается «исправить» ход событий. Он меняет личность в Харренхолле и уходит: работа, ради которой он появился в столице, потеряла смысл.

По материалам дзен-канала ShadowTavern

Также прочитайте: На «Игре престолов» свет клином не сошёлся: 7 исторических сериалов, где власть — это тонкое искусство выживания

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не просто питомцы: кем на самом деле были лютоволки из «Игры престолов» и откуда они пришли Не просто питомцы: кем на самом деле были лютоволки из «Игры престолов» и откуда они пришли Читать дальше 28 октября 2025
Что такое валирийская сталь? Джордж Мартин объяснил, из чего куют самый загадочный металл Вестероса Что такое валирийская сталь? Джордж Мартин объяснил, из чего куют самый загадочный металл Вестероса Читать дальше 29 октября 2025
«Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона» и «Рыцаря Семи Королевств»: все спойлеры рассказал Джоффри «Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона» и «Рыцаря Семи Королевств»: все спойлеры рассказал Джоффри Читать дальше 25 октября 2025
Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова Читать дальше 29 октября 2025
А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая» А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая» Читать дальше 29 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) Читать дальше 29 октября 2025
После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52 После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52 Читать дальше 29 октября 2025
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше