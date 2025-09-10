Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Секрет Вещи из «Уэнсдэй» был раскрыт еще в начале 2 сезона – зрители его просто не заметили: как это было

Секрет Вещи из «Уэнсдэй» был раскрыт еще в начале 2 сезона – зрители его просто не заметили: как это было

10 сентября 2025 11:21
«Уэнсдэй»

Создатели оставили подсказку на виду, но фанаты догадались слишком поздно.

Во второй части 2 сезона «Уэнсдэй» (2025) наконец раскрыли прошлое Вещи — живой руки, которая стала главным помощником Уэнсдэй Аддамс.

Оказалось, что тайна была спрятана на виду, а внимательные зрители могли разгадать её ещё в первой половине сезона.

Кто Вещь на самом деле

Во второй части выясняется, что Вещь принадлежала учёному Айзеку Найту. Он пытался спасти свою сестру Франсуазу от смертельных сил хайда и обратился за помощью к Гомесу Аддамсу.

Всё пошло не по плану, и Мортиша была вынуждена отрубить Айзеку руку, чтобы защитить Гомеса. Под действием электричества рука ожила и позже стала частью семьи Аддамсов.

Подсказка, которую все пропустили

Шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар признались, что намёк на эту историю был ещё в первой части сезона.

В сцене, где Айзек впервые появляется как зомби, из земли первым делом вылезает его рука — прямая отсылка к прошлому Вещи. Миллар отметил:

«Нам казалось, что это так очевидно. Но большинство зрителей не заметили подсказку и были шокированы концовкой».

Что дальше

Netflix уже продлил «Уэнсдэй» на 3 сезон. Создатели не скрывают, что новая глава будет ещё мрачнее, а тайна Вещи сыграет важную роль в судьбе героев.

Вам будет интересно: Это меняет все: кто отец Ксавье в «Уэнсдэй» и почему третий сезон может перевернуть сюжет

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше