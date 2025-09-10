Секрет Вещи из «Уэнсдэй» был раскрыт еще в начале 2 сезона – зрители его просто не заметили: как это было

Создатели оставили подсказку на виду, но фанаты догадались слишком поздно.

Во второй части 2 сезона «Уэнсдэй» (2025) наконец раскрыли прошлое Вещи — живой руки, которая стала главным помощником Уэнсдэй Аддамс.

Оказалось, что тайна была спрятана на виду, а внимательные зрители могли разгадать её ещё в первой половине сезона.

Кто Вещь на самом деле

Во второй части выясняется, что Вещь принадлежала учёному Айзеку Найту. Он пытался спасти свою сестру Франсуазу от смертельных сил хайда и обратился за помощью к Гомесу Аддамсу.

Всё пошло не по плану, и Мортиша была вынуждена отрубить Айзеку руку, чтобы защитить Гомеса. Под действием электричества рука ожила и позже стала частью семьи Аддамсов.

Подсказка, которую все пропустили

Шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар признались, что намёк на эту историю был ещё в первой части сезона.

В сцене, где Айзек впервые появляется как зомби, из земли первым делом вылезает его рука — прямая отсылка к прошлому Вещи. Миллар отметил:

«Нам казалось, что это так очевидно. Но большинство зрителей не заметили подсказку и были шокированы концовкой».

Что дальше

Netflix уже продлил «Уэнсдэй» на 3 сезон. Создатели не скрывают, что новая глава будет ещё мрачнее, а тайна Вещи сыграет важную роль в судьбе героев.

